Melder afbud til dansk festival: Skal opereres

Normalt er de fire, men når der skal synges med på 'When You're Looking Like That' og 'Mandy', lørdag aften på Jelling Musikfestival, er der kun tre bandmedlemmer på scenen.

Mark Feehily skal nemlig opereres, og det betyder, at han må droppe både koncerten på den jyske festival og fire andre koncerter denne sommer.

Det skriver han på Instagram.

Han kan dog berolige sine fans med, at det ikke drejer sig om noget alvorligt.

'Der er ikke noget at bekymre sig om, det lover jeg, men det er lægens anbefaling, at jeg hellere bliver opereret før end senere, og det kommer også til at tage noget tid at komme sig her til sommer', skriver han.

Mark Feehily lover dog, at det nok skal blive sjovt, selvom Shane Filan, Kian Egan og Nicky Byrne selv må spille op til dans og fællessang.

'Til alle vores fantastiske fans i Danmark, Sverige, Mexico, Cardiff og Henley, I skal vide, at jeg virkelig havde glædet mig til at se jer og optræde, men det her er noget, som ikke kan undgås, og jeg ved, at I alle stadig kommer til at få jeres livs oplevelse til det, der bliver nogle fantastiske koncerter', skriver han.

Westlife spiller lørdag klokken 20.30 på Jelling Musikfestival, der afholdes fra 25. til 28. maj. Der er stadig endagsbilletter til salg til alle dage.