Melding om panik og vold på Roskilde Station

Ifølge Berlingske Tidende førte det trafikale kaos, der opstod i forbindelse med den samtidige afvikling af Roskilde Festival og den anden Tour de France-etape til så heftigt tumult, at flere personer lørdag eftermiddag tyede til vold.

Problemerne opstod ifølge avisen, fordi der gik panik i den store menneskemængde, der forsøgte at komme med toget fra Roskilde Station - i den forbindelse skulle flere være tyet til vold.

De voldsomme scener, der udspillede sig kort efter klokken 13.00 varede cirka en time. Herefter kom igen ro på situationen.

Der var dog efterfølgende stadig voldsomt mange mennesker på stationen, så det var ikke alle, der kunne få plads i de stopfyldte tog mod Høje Taastrup og København H.

Ifølge Midt- og Vestsjællands pressevagt er de endnu ikke blevet kontaktet i forbindelse med episoden. De er dog på vej til stationen for at undersøge, hvad der er foregået.

- Som udgangspunkt er det jo DSB og festivalens opgave at håndtere situationen med at få de her passagerer ind i togene, og det er jo klart, at det er en dag, hvor der er rigtig mange mennesker, der skal ind og ud af togene på grund af festivalen og Tour de France, siger Thomas Kristensen fra Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Vi har ikke hørt fra nogle borgere, der har været i problemer deroppe og har haft lyst til at blande politiet ind i det.