Mere rod i regnskaberne: Endnu et Branco-selskab tvinges til at lukke

Erhvervsstyrelsen har sendt M4Lmusicgroup til tvangsopløsning. Det Branco-ejede selskab kalder det for en fejl og en uheldig sag

Nu er den gal igen.

Rapperen Branco, der har det borgerlige navn Benjamin Cimatu, kan finde ud af at lave musik, danskerne vil høre, men drift og ejerskab af virksomheder er ikke noget, han brillerer i.

Således har Erhvervsstyrelsen for nylig besluttet, at et af rapperens selskaber ved navn M4Lmusicgroup ApS skal tvinges til at lukke ned. Det viser en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået hos styrelsen.

Branco står officielt ikke for driften af selskabet, fordi han stadig er ramt af konkurskarantæne, hvorfor han ikke må sidde som direktør i selskaber, han ikke selv hæfter personligt for. Rapperen ejer dog 100 procent af selskabet gennem et holdingselskab, og han har i stedet indsat Jessica Ramirez som direktør.

Netop Jessica Ramirez var genstand for undersøgelser i forbindelse med rapperens tidligere konkurs. Dengang fandt kurator nemlig overførsler for 74.000 kroner til kvinden, som han dengang fik oplyst, at Branco var gift med. Det store beløb blev beskrevet som gaver, og kurator krævede dem omstødt og ført tilbage til konkursboet.

Det skete dog aldrig.

Regnskabsrod

Dokumenterne, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, viser, at Erhvervsstyrelsen i februar 2023 skrev til direktionen i M4Lmusicgroup ApS, fordi styrelsen havde opdaget en fejl i 2021-regnskabet, der i øvrigt var selskabets første og indtil videre eneste.

Her har styrelsen bemærket, at regnskabet ifølge årsregnskabsloven skulle have været gennemgået af en revisor, fordi det overskrider to af tre punkter i loven. Regnskabet var dog ikke revideret, hvilket styrelsen bad ledelsen få rettet op på inden 20. marts 2023.

Ifølge dokumenterne er det selskabets balancesum, altså aktiverne, på 4.267.822 samt selskabets omsætning, som har været over grænserne. Det er ikke muligt at se den præcise omsætning, men beløbet er altså over otte millioner kroner ifølge det, som selskabet selv har oplyst styrelsen.

Henvendelsen blev dog ikke besvaret af ledelsen, og Erhvervsstyrelsen begærede derfor selskabet tvangsopløst 29. marts.

'En fejl'

Og så reagerede virksomhedens revisor ifølge dokumenterne.

Han ringede Erhvervsstyrelsen op og oplyste, at der var tale om en fejl i den indberettede omsætning.

Branco har lagt det kriminelle liv bag sig, hvilket den snarlige far til fire også rapper om. Han er netop hjemvendt fra optagelser til tv-programmet 'Over Atlanten'. Privatfoto

Lige lidt hjalp det dog.

'Den indberettede nettoomsætning burde virksomheden være bekendt med, da det er virksomheden selv, der har indrapporteret oplysningen til styrelsen,' svarer styrelsen efterfølgende i en mail, hvor de også noterer, at det ifølge loven er ledelsens ansvar at oplyse de korrekte tal, ligesom ledelsen har haft rimelig tid til at reagere på henvendelserne fra Erhvervsstyrelsen, inden selskabet blev sendt til tvangsopløsning.

Kan reddes

Erhvervsstyrelsen understreger desuden, at det ikke er styrelsen, der har begået en fejl ved at sende selskabet til tvangsopløsning, og derfor ønsker styrelsen heller ikke bare at genoptage driften i selskabet.

Det er dog muligt for M4Lmusicgroup ApS at redde selskabet alligevel.

Det kræver dog, at de 'fyldestgørende kan dokumentere' den omsætning, de efterfølgende har oplyst til styrelsen, ligesom der er en række krav, der skal opfyldes.

Det er dog endnu ikke sket.

'En uheldig sag'

Det kommer dog snart til at ske. Det fortæller en talsmand fra M4Lmusicgroup, efter Ekstra Bladet har henvendt sig for at få en kommentar fra Branco.

'Det hele bunder i en systemfejl og manglende kommunikation mellem M4Lmusicgroup og Erhvervsstyrelsen, som har fremsendt to breve, som aldrig er blevet modtaget og besvaret. Dette har gjort, at selskabet er blevet til tvangsopløsning midlertidigt på baggrund af en påstået nettoomsætning på 45.277.172 kr., som ikke stemmer overens med den rigtige omsætning. Vi arbejder lige på. på en løsning, og selskabet vil blive genoptaget hurtigst muligt.'

Talsmanden forsætter med at slå fast, at selskabet intet skylder i skat, og at det bliver drevet helt efter bogen med dygtige mennesker.

'Især efter Brancos tidligere konkurser er dette prioriteret højt hos os, og dette er bare en uheldig sag, som også er løst snarest,' slutter beskeden.

Ekstra Bladet har 24. maj bedt om en ny aktindsigt hos Erhvervsstyrelsen, som oplyser, at der 'på nuværende tidspunkt ikke er modtaget en anmodning om genoptagelse af virksomheden.'

Det er langt fra første gang, at Branco er i Erhvervsstyrelsens søgelys.

Ekstra Bladet har tidligere afdækket, hvordan rapperen i forbindelse med et par kaotiske konkurser endte i både søgelyset hos Skat og til sidst blev idømt to års konkurskarantæne. Du kan læse meget mere herunder:

