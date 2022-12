Metal-veteraner indtager dansk festival

Det plejer ikke just at være Smukfest, der danner rammen om festen for danske metalfans, men det bliver der måske lavet om på, når Megadeth til august indtager den jyske festival.

Mandag afslører festivalen i en pressemeddelelse, at veteranerne spiller i skoven i Skanderborg onsdag, og dermed skal de være med til at sparke musikdagene i gang.

Blandt andre kunstnere på plakaten er Benjamin Hav & Familien, Søs Fenger, The Minds of 99, Imagine Dragons og Nik og Jay.

En af de seneste gange, Megadeth har været i Danmark, var, da de spillede som opvarmning for Five Finger Death Punch i Royal Arena i januar 2020. Her kaldte Ekstra Bladets anmelder, Thomas Treo, deres optræden for en 'mega svipser' og kvitterede med tre stjerner.

Medlem smidt ud

Siden er Megadeth gået fra fire til tre medlemmer, da bassist David Ellefson i foråret 2021 blev kylet ud på røv og albuer. I nogle uger havde videoer, hvor Ellefson tilsyneladende onanerer, floreret på sociale medier.

Samtidig blev han beskyldt for såkaldt grooming af en mindreårig fan, og det fik altså bandets øvrige medlemmer til at trække en streg i sandet.

David Ellefson stiftede sammen med forsanger Dave Mustaine Megadeth i Los Angeles i 1983. Inden da var Mustaine blevet smidt ud af Metallica.

Gruppen har solgt over 38 millioner plader på verdensplan.