Den danske musiker, sangskriver og producer Michael Bruun er død.

Det bekræfter hans familie over for Ekstra Bladet.

Michael Bruun, som blandt andet var kendt som medlem af 80'er-grupperne Tøsedrengene og Ray-Dee-Ohh, blev 70 år og døde pludseligt natten til mandag.

'Vi er utroligt kede af tabet af vores far, som vil blive dybt savnet. Han var en kærlig far og en stor inspiration for os begge. Vi er taknemmelige for vores tid sammen, og at han nåede at forme et tæt bånd med sine to børnebørn, som både morfar og farfar', siger Michael Bruuns tre børn, Jonas, William og Amalie, i en fælles udtalelse til Ekstra Bladet.

Dødsårsagen er endnu ikke kendt.

Michael Bruun (yderst til højre) med de andre medlemmer af Ray Dee Ohh, Maria Bramsen, Caroline Henderson, Poul Halberg, Jan Sivertsen, Simon West og Christian Dietl. Foto: Ole Steen

Hitmager

Michael Bruun startede sin karriere som musiker som ganske ung i 70'erne, hvor han blandt andet var guitarist i grupperne Thors Hammer og Sensory System.

Op gennem 80'erne og 90'erne blev han en af dansk musiks mest eftertragtede producere og producerede blandt andet for TV-2, Gnags og Rocazino.

Han står bag hits som 'Indianer', 'Så gik der tid med det', 'Mandagsstævnemøde' og fodboldsangen 'Re-Sepp-ten' (bedre kendt som 'Vi er røde, vi er hvide').

Sammen med Søren Rasted stod han desuden bag fodboldsangen 'Vi vil ha' sejren i land'.

I 1976 blev han sammen Henrik Bødtcher-Hansen ejer af pladeselskabet Werner Studio, og i begyndelsen af 80'erne stiftede de to sammen med Werner Scherrer pladeselskabet Replay, som siden blev overtaget af Metronome.

'Pissedygtig'

Musiker og producer Klaus Kjellerup var med til at stifte Tøsedrengene i 1978 og har kendt Michael Bruun i årevis.

På Facebook har han delt et opslag i forbindelse med Michaels død.

'Jeg kendte ham fra jeg var helt ung. Han var nogle år ældre end jeg - nok til at jeg så op til ham, fordi han var professionel musiker, mens jeg stadig gik i skole, da vi mødtes - og Michael bærer en stor del af ansvaret for, at vi fik vores 1. plade med Tøsedrengene sendt ud i 1979', skriver han i opslaget.

Ray Dee Ohh eksisterede fra 1988 til 1991 og bestod af Maria Bramsen (vokal), Caroline Henderson (vokal), Michael Bruun (guitar), Poul Halberg (guitar), Jan Sivertsen (trommer), Simon West (keyboards) og Christian Dietl (bas). Foto: Erik Luntang/Ritzau Scanpix

Til Ekstra Bladet fortæller Klaus Kjellerup, at de to har holdt bekendtskabet ved lige siden dengang.

- Det, som jeg kan savne nu, er at snakke om gamle dage. Vi oplevede simpelthen så mange ting, dengang vi lå nummer et på hitlisten, og det var sjovt alt det, der skete. Det kommer jeg til at savne, siger han.

Selvom de to ikke altid var bedste venner, fandt de altid ud af det sammen igen, fortæller han.

- Jeg tænker på Michael som en person, der var pissedygtig til det, han lavede. Han er den dygtigste producer, vi har haft i det her land fra 70'erne og frem til 2000, vil jeg mene. Alle ville have ham som producer i slut 80'erne og start 90'erne.

- Jeg tænker tilbage på Michael med lyst sind og er taknemmelig for den tid, vi har haft sammen, siger Klaus Kjellerup.

Michael Bruun trak sig tilbage fra den musikalske scene i 00'erne.

Han efterlader sig sønnerne William og Jonas, datteren Amalie, der som sanger går under navnet Myrkur, to børnebørn og en søster.