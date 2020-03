Midt i kaos: Roskilde Festival afviser aflysning

Onsdag formiddag meddelte den legendariske musikfestival Glastonbury i England, at årets festival, der ligger lige før danske Roskilde Festival, aflyses på grund af udbredelsen af coronavirus.

Festivalen i Glastonbury er en af verdens mest berømte musikfestivaler og har i mange år været regnet som Roskilde Festivals tvilling. I år overlapper de to festivaler kortvarigt, og de har da også begge store navne som Taylor Swift på programmet.

Coronavirus aflyser legendarisk musikfestival

Aflysningen af den engelske festival, har fået mange festivalgæster herhjemme til at spekulere i, om Roskilde Festival er på vej med en lignende aflysning.

Men det forsikrer Roskilde Festivals talskvinde, Christina Bilde, nu om ikke er tilfældet.

'Det er meget trist, at en så stor og betydningsfuld festival som Glastonbury må aflyse på grund af de ekstraordinære omstændigheder', skriver hun i en mail til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Det har umiddelbart ikke betydning for Roskilde Festival, at Glastonbury Festival aflyser. Vi forventer stadig at afholde festivalen, og vi er i fuld gang med planlægningen', skriver hun videre.

I år fejrer Roskilde Festival efter planen 50 års fødsesdag. Foto: Per Lange

Forstår bekymring

Ifølge Christina Bilde forstår de godt, at årets festivalgæster, der glæder sig til at kunne fejre Roskilde Festivals 50 års jubilæum, er bekymrede for, hvad der kommer til at ske i kølvandet på udbredelsen af coronavirus.

'Vi forstår fuldt ud, at mange bliver bekymrede over, om Roskilde Festival også er i fare nu, fordi de to festivaler ligger så tæt på hinanden og også deler en række kunstnere på plakaten. Men det er svært at sammenligne festivalerne så direkte', siger hun og fortsætter:

'Blandt andet skriver Glastonburys arrangører, at de aflyser, fordi de har en meget lang opbygningsperiode, hvor tusinder af frivillige og medarbejdere samles tre måneder før festivalens start og bor og bygger op sammen. Sådan er det ikke hos os, hvor vi opbygger festivalpladsen over kortere tid og tættere på start', siger hun videre.

Christina Bilde fortæller, at de hos Roskilde Festival er i tæt dialog med andre arrangører af sommerens festivaler løbende og følger udviklingen.

'Der er en række andre store festivaler i Europa, som finder sted i samme periode som Glastonbury og Roskilde Festival. Dem har vi et stærkt samarbejde med og i tæt dialog med. Vi deler alle opfattelsen af, at det er muligt at gennemføre vores festivaler til sommer og er enige om at fortsætte planlægningen af dem. Glastonburys aflysning betyder derfor ikke, at kunstnerne ikke tager på turné, og aflysningen har derfor heller ikke betydning for vores program', understreger hun.

Roskilde Festival strækker sig i år fra 27. juni til 4. juli.