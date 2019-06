Miley Cyrus taber til dansk band

D-A-D har netop udsendt deres første album i otte år. Men danskerne har ikke glemt rocklegenderne i mellemtiden.

Comebackpladen 'A Prayer for the Loud' stryger nemlig direkte ind på albumlistens førsteplads.

Det er syvende studiealbum D-A-D sender helt til tops. Veteranerne har dog ikke ligget nummer et siden 'Monster Philosophy' udkom i 2008.

Miley Cyrus står for ugens næsthøjeste nyhed, men 'She Is Coming' er kun nummer 12. Og kommer det gør hun. Den amerikanske verdensstjerne er hovednavn på Tinderbox i Odense sidst på måneden.

I hjemlandet går udgivelsen ind på femtepladsen. 'She Is Coming' er kategoriseret som en ep, og det format tæller med på albumlisterne i mange lande.

Trio slår sig selv

Lukas Graham må sande, at deres nyeste udspil, '3 (The Purple Album)' fra i fjor, slet ikke har kunnet leve op til den enorme succes, popgruppen havde med forgængeren, 'Blue Album'.

For første gang dumper '3 (The Purple Album)' under fire år gamle 'Blue Album' på listen. Sidstnævnte har nu ligget hele 208 uger i top 40 og nærmer sig tidobbelt platin.

Medina har også svært ved at matche sine tidligere bedrifter. Jydens nye nummer, 'Sir det ikk', debuterer som nummer 17 på singlecharten.

Listen domineres fortsat af Gillis 'Vai Amor', der nu har siddet på førstepladsen i tre uger.