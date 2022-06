Millioner til skattely-festival: Stikker af fra spørgsmål

Selvom Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) har gjort det til lidt af en mærkesag at begrænse skattely, passer det ikke borgmesteren stille op til interview om kommunens samarbejde med Tinderbox.

I disse dage afvikles festivalen, og det sker med økonomisk støtte fra blandt andre skatteborgerne i Odense. Kommunen underskrev i 2014 en aftale om at tildele festivalen 24 millioner i støtte fordelt over 10 år.

Derudover har kommunen i 2022 givet 1,4 millioner kroner til klimakonferencen Forum på festivalen og forpligtet sig til at give yderligere en million i både 2023 og 2024.

Det til trods for, at den fynske festival sammen med søsterfestivalen NorthSide i Aarhus har en ejerstruktur, der fører tilbage til et selskab med afdelinger i flere berygtede skattely-lande.

Torsdag kunne Ekstra Bladet desuden afsløre, at festivalerne gør brug af en finte, som skattely-eksperter i årevis har kritiseret. De har et dyrt lån til moderselskabet i Luxembourg, der gør, at de kan sende millioner af kroner ud af Danmark uden at betale skat af dem, samtidig med at beløbet kan fratrækkes og sænke skattebetalinger herhjemme, forklarer eksperter.

Undviger interview

Ekstra Bladet ville gerne have interviewet Peter Rahbæk Juel om, hvordan hans og kommunens forskellige tiltag mod skattely harmonerer med den økonomiske støtte til festivalen.

Men selvom borgmesteren deltog i et pressemøde på klimakonferencen Forum torsdag på Tinderbox, stak han bogstaveligt talt af ud på festivalpladsen, da Ekstra Bladet bad om at stille et par spørgsmål.

I stedet oplyste borgmesterens pressemedarbejder, at Peter Rahbæk Juel nok kunne finde tid i løbet af festivalen. Men efter at have modtaget Ekstra Bladets spørgsmål kunne borgmesteren alligevel ikke finde et hul i kalenderen.

Peter Rahbæk Juel har i stedet sendt et skriftligt svar via sin pressemedarbejder. I boksen nedenfor kan du læse Ekstra Bladets spørgsmål og borgmesterens svar.

Ekstra Bladet har efter at have modtaget borgmesterens svar tilbudt ham et interview efter festivalen for at kunne stille opfølgende spørgsmål.

Særligt vil Ekstra Bladet gerne have borgmesterens svar på, hvad der har ændret sig, siden han for en måned siden skrev under på opfordringen til erhvervsministeren, hvor det fremgik, at EU-listen over skattely-lande ikke var hård nok, når han nu henviser til netop denne liste.

Den invitation har borgmesteren endnu ikke svaret på.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Heller ikke for tre år siden ønskede Peter Rahbæk Juel at svare på Ekstra Bladets spørgsmål om festivalens ejerforhold og kommunens økonomiske støtte. Læs mere her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------