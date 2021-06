Millionerne fosser ud

Coronakrisen har for alvor ramt Anne Linnet, viser hendes seneste regnskab

De gode toner er svære at høre i den 67-årige stjernes seneste regnskab, som viser en nedgang i indtægter på over fire millioner kroner.

Helt præcist er der ifølge regnskabet tale om en bruttofortjeneste på 1.864.190 kroner i 2020, hvor fortjenesten i 2019 lå på hele 5.925.886 kroner.

Årsagen til den enorme nedgang kan findes i pandemien.

Det fremgår af ledelsesberetningen i regnskabet, hvor der blandt andet står, at covid-19 i 2020 har ramt hele musikbranchen, hvilket også har påvirket selskabets resultat for 2020.

Der står også, at selskabets resultat i 2020 anses for at være ikke-tilfredsstillende.

Anne Linnet blev i 2019 gift med den 39 år yngre Kathrine Kjær. Foto: Jonas Olufson / Ritzau Scanpix

Kæmpe underskud

Udover at være gået ned i indtægter er Linnet Songs ApS også kommet ud af 2020 med et større underskud. Der er tale om -663.581 kroner, hvilket er en kæmpe ændring i forhold til overskuddet i 2019, som lå på 2.693.782 kroner.

Linnet Songs ApS er dog ikke gået på kompromis med lønnen. Her har den ene lønmodtager i firmaet, som må antages at være Anne Linnet selv, modtaget 2.570.377 kroner. Og der er samtidig udbetalt et udbytte på 300.000 kroner.

På kistebunden viser regnskabet 1.214.986 kroner i 2020. Det er noget mindre end i 2019, hvor samme tal lå på 2.878.566 kroner.

Udsætter livsprojekt

I regnskabet bliver der også lagt vægt på, at 2020 er blevet brugt til at investere i fremtiden. Både med 'Jeg er jo lige her'-forestillingen på Det Kongelige Teater, men også med et andet større projekt, som er blevet udskudt fra 2021 til 2022.

Det store, nye projekt bliver omtalt som et livsværk med helt nye sange fra 'Tusind stykker'-sangerinden.

Ekstra Bladet har prøvet at få en kommentar fra Anne Linnet, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.