Millionerne vælter ind

Metalmusikken er en god forretning for Volbeat

Det kan tydeligvis betale sig at trykke den af på rockscenerne verden over.

I hvert fald at dømme efter metalbandet Volbeats regnskab for 2019, som viser et overskud på pæne 35,3 millioner kroner.

Det skriver Se og Hør.

Af årsregnskabet for selskabet Volbeat ApS fremgår det, at milliongevinsten året før var noget mere beskeden. Her var overskuddet på 'blot' 5,9 millioner kroner.

Selskabets egenkapital er 31. december på 38,3 millioner kroner.

Årsregnskabet fortæller ikke detaljer om, hvordan de mange millioner kroner er tjent, men ifølge bandets tourplan var Volbeat netop i 2019 på tour med over 40 koncerter i USA og Canada og en lang række koncerter i Europa.

Bandet spillede desuden koncert i Ceres Park i Aarhus 29. juni 2019, i Jyske Bank Boxen i Herning 23. november 2019 og i Royal Arena i København 1. december.

Volbeat tilsvines efter bizar aflysning

Boykottede Volbeat

Det danske band, som blev dannet i 2001 af forsanger Michael Poulsen, har gennem tiden ikke kun skabt opmærksomhed med hits som 'For evigt' og 'Still counting'.

Sidste sommer skabte det overskrifter, at flere danske medier valgte at boykotte Volbeat efter bandets valg om at udelukke blandt andre Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo.

Thomas Treo har da heller ikke altid været lige begejstret for Volbeat. Du kan læse Treos vildeste anmeldelser af blandt andet Volbeat her (+).

Ekstra Bladet har rakt ud til bandets internationale management for at få en kommentar til årsregnskabet, men de er ikke vendt tilbage.