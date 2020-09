Millionudbytte trods underskud

Efter Mads Langer i årevis har opbygget en solid pengetank i virksomheden Freedom Is A State Of Mind ApS, tærer sangeren igen på formuen i firmaet. Det viser det netop offentliggjorde regnskab.

I 2019 havde virksomheden et underskud på 1.421.591 kroner efter skat, hvilket er lidt mere end 200.000 mindre end året før.

Det er dog ikke, fordi Mads Langer ikke har tjent penge.

Bruttofortjenesten var i 2019 3.321.650 kroner - et fald på lidt over 1,2 millioner kroner i forhold til året før. Men det var altså ikke nok.

Se også: Seerne undrer sig: 'Hvad er der dog sket?'

Årsagen til underskuddet er i stedet, at Freedom Is A State Of Mind har udbetalt lønninger for 4.664.580 kroner.

Det vides ikke, hvor mange af de penge der er gået til Mads Langer selv, selvom der ifølge regnskabet gennemsnitligt kun har været én ansat.

I 2016-regnskabet lød der i en note til personaleomkostningerne, at lønudbetalingerne ikke kun var til Mads Langer, men også talte såkaldte honorarmodtagere, hvor antallet dengang var 31.

Det vides ikke, hvor højt antallet var i 2019, eller hvor stor en andel Mads Langer selv har fået. Men der er altså formentlig ikke tale om en fyrstelig månedsløn på 388.715 kroner til popstjernen, som udbetalingerne ellers ville svare til.

Trækker million ud

På trods af underskuddet på knap halvanden million holder Mads Langer sig ikke tilbage med udbetalingen af udbytte.

I 2019 oprettede han holdingselskabet Mads Langer Holding, der ifølge årsrapporten har Freedom Is A State Of Mind som datterselskab.

Se også: I økonomisk krise: - Ved ikke hvad jeg skal leve af

Her blev der i 2019 udbetalt udbytte på 1.000.000 kroner.

På trods af underskud og udbytte skal Mads Langer dog formentlig ikke frygte for økonomien lige med det samme. Egenkapitalen i Mads Langer Holding var ved udgangen af 2019 på 3.047.900 kroner.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mads Langer via hans manager, Henrik Seifert, men det har ikke været muligt.

Vil du vide, hvad de andre danske popkonger som Rasmus Seebach og Thomas Helmig tjener? Det kan du læse her. (+)