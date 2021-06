Millionunderskud: Rekord dårligt år

Den danske popduo Nik og Jay har leveret hits til de danske dansegulve siden 2002. Knapt så godt er det gået for succesduoen det sidste år. Det viser oplysninger fra cvr-registret.

Deres fælles selskab HND Aps kan nemlig fremvise deres hidtil dårligste regnskab. Det skriver Finans.

De to Værløse-drenge med de borgerlige navne Niclas Genckel Petersen og Jannik Brandt Thomsen har de seneste mange år haft svingende regnskaber, men regnskabet for 2020 er deres dårligste resultat til dato, skriver mediet.

Corona

De to hitmagere er dermed ikke gået uden om coronakrisen, som har medført lukkede spillesteder og en lang række aflyste koncerter og festivaler.

I regnskabsberetningen lyder det nemlig, at coronakrisen har været en betydningsfuld hændelse for virksomhedens resultat.

Dermed lyder underskuddet for 2020 på minus 1.411.853 kroner i HND Aps, som de ejer 50/50. Det er en tilbagegang på over 1,5 millioner, eftersom selskabet året forinden kunne berette om et overskud på 163.000 kroner.

Der er dog stadig likviditet i selskabet - i det seneste regnskab lyder egenkapitalen på knapt 1,2 millioner kroner. Det er dog en markant nedgang siden 2013, hvor selskabet havde en egenkapital på 4,8 millioner kroner.

På trods af det rekorddårlige regnskab for de to 'Hot!'-sangere, beskrives årets resultat som tilfredsstillende, men henviser til, at coronakrisen har haft en indflydelse på aktiviteterne i selskabet.