Eugene Abdukhanovs baghave er efter russernes invasion af Ukraine bogstaveligt talt blevet forvandlet til et minefelt.

Han har venner, der er døde i kampen mod den russiske invasionsmagt. Og han har ikke set sin kone og sin yngste søn i tre måneder.

Alligevel står bassisten og resten af det ukrainske band Jinjer lørdag eftermiddag på scenen på den københavnske metalfestival Copenhell.

Bandets fire medlemmer har fået særlig tilladelse af den ukrainske regering til at forlade krigen i hjemlandet for en stund og tage på turné, og Ekstra Bladet har inden showet fået mulighed for en kort snak med Eugene Abdukhanov.

- Vi har gjort os en masse overvejelser i forhold til, om det var værd at tage afsted, men jeg tror på, at alle skal gøre det, de gør bedst, for at hjælpe, siger han og fortsætter:

- Siden den første uge efter invasionen har vi gjort, hvad vi kunne for at støtte forskellige velgørende formål, men vi følte alle sammen, at vi ikke gjorde nok. Vi savnede at optræde, og vi havde hele sommeren booket, så det gav mening at bede om tilladelse fra Kulturministeriet, for så kan vi også gøre vores for at sprede budskabet. Vi kæmper på vores egen frontlinje.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Jinjer består ud over Eugene Abdukhanov (til venstre) af trommeslager Vlad Ulasevich (midt, venstre) forsanger Tatiana Shmailyuk (midt, højre) og guitarist Roman Ibramkhalilov. Pr-foto: Alina Chernohor

To verdener

Ekstra Bladet møder Eugune Abdukhanov i festivalens presseområde. En lille oase, der ligger en smule tilbagetrukket fra støvet og den høje, hårde musik på pladsen.

Og det er tydeligt, at kontrasten til det liv, han for en stund har lagt bag sig i Ukraine, er slående for den 35-årige bassist.

- Det er to modsatte verdener. Der er intet i verden, der kan sammenlignes med krig. Det er den værste katastrofe nogensinde. Jeg har følt mig fanget i tre måneder, og mit liv har været i fare hvert eneste øjeblik.

- De første uger i krigen var det mest forfærdelige for mig. Jeg så eksplosioner omkring mig. Jeg måtte gemme mig i kælderen for missilangreb. Jeg gjorde som alle andre. Men det har haft en kæmpe effekt på mig, og jeg tror aldrig, jeg kommer til at kunne give slip på den følelse.

- At komme ud af det og komme her var et chok til at starte med. Pludselig er vi i fredelige omgivelser, folk er bekymringsløse, og alt er fint. Der er ingen missiler, ingen sirener og ingen luftalarmer. Det kan jeg ikke helt vænne mig til. Jeg bliver nok aldrig det samme menneske igen, siger han.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Eugene Abdukhanov har selv familie i Rusland, som ifølge ham ikke forstår situationens alvor i Ukraine. Foto: Per Lange

Venner er døde

Eugene Abdukhanov ønsker i løbet af det korte interview ikke at gå mere specifikt ind i, hvad han personligt har oplevet de seneste måneder, da det er for hårdt at tale om.

Alligevel falder snakken på den krigsplagede region Donetsk, fordi det er her, Jinjer blev dannet tilbage i 2008. Og Eugene Abdukhanov har siden invasionen 24. februar ændret sin mening om regionen og det, der er sket der.

- Før invasionen prøvede jeg at være unbiased og at lægge mig et sted mellem separatisternes holdning og den officielle ukrainske holdning. Det fortryder jeg nu. Jeg så, hvordan det startede tilbage i 2014 i Donetsk, og nu kan jeg se, hvordan det hele er endt. Desværre har Rusland virkelig vist deres sande ansigt, siger han og tilføjer:

- Det er det værste, der sker lige nu i Donetsk. Hele den mandlige befolkning er tvunget i krig og tvunget til frontlinjen for at kæmpe.

Her knækker Eugene Abdukhanovs stemme, og han må tage en kort pause. Men han insisterer på at fortsætte.

- Jeg skal lige sige det her. Jeg har venner, der er blevet tvunget i krig. De er blevet udstyret med rifler og intet andet, og så bliver de sendt til fronten. Mange er allerede døde, og de ønskede aldrig nogensinde at slås. De er blevet taget som gidsler i denne her situation af Putin, og nu bliver de brugt som slaver.

- Det kommer jeg aldrig nogensinde til at kunne tilgive.

Artiklen fortsætter efter boksen ...

Adskilt fra familien

For Eugene Abdukhanov, der ligesom den resterende mandlige del af den voksne ukrainske befolkning har været tvunget til at blive i landet og stå til rådighed for hæren, har det også krævet personlige ofre.

Hans kone og yngste søn flygtede ved krigens begyndelse til Israel, og han har ikke set dem siden. For nylig så han for første gang i måneder sin ældste søn, der bor hos hans tidligere kone.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

- Jeg er i samme situation som - tror jeg - omkring en million andre ukrainere, fordi deres familier er flygtet, og mændene er blevet tilbage. Det er virkeligheden, siger han og tilføjer:

- Det vigtigste for mig er min familie og mine børn og deres sikkerhed. Jeg lever for mine to sønner over alt andet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Der er støtte til Ukraine og Jinjer på pladsen på Copenhell. Foto: Per Lange

Det er terapi

Klokken 17.15 lørdag eftermiddag glemmer Eugene Abdukhanov og resten af Jinjer dog krigen og alle dens ofre for en stund, når de giver koncert på Hades, den andenstørste scene på Copenhell.

- Det er den eneste pause, jeg får. Det er det eneste tidspunkt, hvor jeg ikke føler sorg og smerte. Den tid, jeg står på scenen, er det eneste tidspunkt, hvor jeg føler mig glad, og jeg føler mig taknemmelig over for både publikum og festivalen for at give os denne her mulighed, siger han.

Interviewet er slut, og rundt omkring på festivalpladsen skinner solen, folk drikker øl og spiser burgere, og de bands, der er i gang på Copenhells forskellige scener, spiller ufortrødent videre.

Jinjer turnerer resten af sommeren i hele Europa, inden de vender hjem til Ukraine igen.

Billedgalleri af Per Lange

Fuld skærm

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har dækket Copenhell siden onsdag - også inde fra selve 'helvedet' i moshpitten. Se videoen herunder: