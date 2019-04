Mø aflyser turné af helbredsmæssige årsager

Den fynske sanger Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen - kendt under kunstnernavnet Mø - har tilsyneladende spændt buen så hårdt, at hun nu er nødt til at holde pause, for at den ikke skal knække.

I et opslag på sin Instagram-profil deler hun en besked med sine 650.000 følgere, hvor hun i form af et håndskrevet brev meddeler, at det står skidt til med både det fysiske og mentale helbred.

'Sagen er at jeg efter min amerikanske turné fandt ud af, at jeg var ekstremt udmattet mentalt og fysisk. Det gik op for mig, at jeg ikke havde haft en ordentlig pause i seks år, siden min karriere startede,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg har forsømt at lytte til mine krops signaler og bare kørt på uden på noget tidspunkt at stoppe op og tage mig den nødvendige tid til at passe på mig selv og mit velbefindende.'

Mø på scenen i Royal Arena. Foto: Per Lange

Helt knust

For at passe på sig selv har den 30-årige sanger derfor følt sig nødsaget til at aflyse den asiatiske del af sin turné, der blandt andet skulle have bragt hende forbi Kina og Japan.

'Jeg vil gerne sende en kæmpe undskyldning til alle mine fans i Asien,' skriver Mø og tilføjer:

'Jeg er personligt knust over, at jeg ikke kan komme. Jeg fucking hader at aflyse og skuffe folk.'

Det vigtigste i verden

I sit lange brev skriver Mø desuden, at hun er glad for sit vidunderlige liv og sin drømmekarriere, som hun for alt i verden ikke vil risikere at sætte på spil ved at forsømme at passe på sit helbred.

- Ens mentale og fysiske helbred er det vigtigste i verden, skriver hun.

Mø er booket til at spille på Roskilde Festivals Orange Scene torsdag 4. juli.