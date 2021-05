Mø overraskede fynske gymnasieelever

Selvom hun er verdensberømt, har Mø ikke for travlt til at lægge vejen forbi sit gamle gymnasium.

Mandag formiddag dukkede den fynske hitsanger således op på Mulernes Legatskole i Odense-bydelen Vollsmose, hvor hun gav koncert i anledning af skolens jubilæum.

Det skriver TV 2 Fyn.

Koncerten varede i 20 minutter, og på grund af coronarestriktionerne var der kun plads til 400 af skolens elever. Resten måtte streame koncerten fra klasseværelserne.

'Humørfyldt og nostalgisk'

Efter at have optrådt med blandt andet 'Final Song' og 'Lean On' tog Mø sig ifølge mediet god tid til at tale med eleverne og stille op til selfies.

Også hendes gamle klassekammeret Casper Christoffersen, som nu er lærer på skolen, hilste på hende.

- Hun er overraskende meget det samme menneske. Jeg mødte en humørfyldt og nostalgisk Karen. Man havde ikke en følelse af, at det var en verdensstjerne, siger han til TV 2 Fyn.

På Facebook takker skolen da også Mø for oplevelsen.

'Så en almindelig halvgrå mandag endte i en fest, som vi ikke glemmer lige med det samme. Og hvor var det dog fedt', lyder det i opslaget.

Den 32-årige stjerne blev selv student fra Mulernes Legatskole i 2008.

For nylig har hun afsløret, at hun vender tilbage med ny musik i form af singlen 'Live to Survive' 27. maj.