Musik-krigen total: - Det er tankevækkende

Mediedirektør i Koda, Kåre Struve, er totalt uforstående.

Ved et pressemøde tidligere i dag afviste Google, at tech-giganten i en midlertidig aftale vil nedsætte betalingen til danske musikere med 70 procent for brugen af deres musik på YouTube.

- Det er tankevækkende at de ikke vil stå ved det, siger Kåre Struve.

På vegne af Koda har den nordiske sammenslutning Polaris det seneste års tid forhandlet en ny aftale om Googles betaling til de nordiske musikere for YouTubes brug af deres musik.

Undervejs er den hidtil gældende aftale mellem musikerne og YouTube udløbet.

I stedet for at forlænge den eksisterende aftale kræver Google ifølge Koda i en ny, midlertidig aftale, der skal gælde, mens forhandleringer om en permanent aftale står på, at betalingen til danske musikere nedsættes med 70 procent.

Det kan Koda ikke acceptere, og derfor bliver dansk musik gjort utilgængelig på YouTube.

- Det er rigtigt, de har ikke stillet krav om en reduktion i den fremadrettede aftale. Vi har hele tiden sagt, at de har gjort det i den midlertidige aftale, siger Kåre Struve.

Ifølge mediedirektøren har Google låst forhandlingerne.

- Det er svært at være konstruktiv, når ens forhandlingspart stiller et ultimatum. Jeg synes ikke, at bolden ligger på vores banehalvdel.

- Så accepterer I jo også, at dansk musik ikke er tilgængeligt på YouTube?

- Vi accepterer ikke. Vi har ikke noget valg. Det er alene Googles beslutning, siger han.

Kåre Struve oplyser, at Koda gennem Polaris stadig er i dialog med Google om den midlertidige aftale.

