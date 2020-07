Musikbranchen: Urimeligt lav betaling

Den danske musikbranche har fået et hårdt nyrehug af Google, der per 1. august påtænker at fjerne alt dansk musik fra streamingtjenesten YouTube.

Det sker, efter forhandlinger mellem Koda og Google om en fælles-nordisk aftale er gået i hårdknude. Om få dage udløber en fælles midlertidig aftale, og ifølge Koda har Google som krav for en ny midlertidig aftale krævet, at de penge, som komponister og sangskrivere får for YouTubes brug af musik, reduceres med knap 70 procent.

Vredet armen om

Lasse Lindholm, kommunikationsdirektør i musikselskabernes brancheorganisation IFPI, ærgrer sig.

- Vi blander os ikke i andre aktørers kommercielle forhandlinger. Men det er ikke nogen hemmelighed, at YouTubes betaling til musiklivet i årevis har været urimeligt lav. Derfor er det set fra sidelinjen også mere end svært at finde argumenter for, hvorfor Koda skulle acceptere at få armen vredet yderligere om på ryggen af Google, som står bag YouTube, fortæller han til Ekstra Bladet.

Det er Kodas mediedirektør, Kaare Struve, enig i.

- Google ved jo godt, at YouTube er en utrolig vigtig distributionskanal for danske komponister, sangskrivere og hele det kunstneriske miljø, og at det er vigtigt for mange danskere at have adgang til dansk indhold på platformen.

Gigantisk presbold

- Jeg kan kun se det som en gigantisk presbold og kan ikke tro andet, end at de forestiller sig at det pres vil gøre os møre, så vi giver os inden for et par dage, lyder det fra Kodas mediedirektør.

- Gør det så det? Gør det jer møre?

- Jeg tror, at de fleste danskere ville være skeptiske, hvis de blev bedt om at gå 70 procent ned i løn. Det vil det fleste nok sige pænt 'nej tak' til.

- Og det er egentlig det, vi har gjort. Vi har ikke noget ønske om, at dansk indhold skal fjernes fra YouTube. Det er Googles beslutning, siger Kaare Struve.

- Google siger så modsat, at de er nødt til at fjerne indholdet for ikke at krænke ophavsretten.

- Det er at vende tingene på hovedet. Vi ville meget gerne have lavet en aftale med dem på de samme vilkår, som vi gjorde sidste gang. Men de kommer pludselig med en melding om reduktion på 70 procent i pris, og når vi siger nej til det, så siger de, at de er nødt til at fjerne indholdet.

Går ud over forbrugerne

Lasse Lindholm fra IFPI udtrykker ærgrelse over, at hårdknuden mellem parterne nu går ud over forbrugerne.

- På forbrugernes vegne er vi samtidig ærgerlige over den aktuelle situation. Vi håber derfor på en snarlig løsning, som er præget af en fair betaling til dem, der skaber musikken og investerer i den, siger Lasse Lindholm.