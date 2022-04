Musiker i dramatisk uheld: Må spille på krykker

Det var med flotte gloser, at Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, roste nordsjællandske Fabräks debutalbum, ’Rige børn leger bedst’.

Fire stjerner blev der samtidig uddelt, men her kort før duoen drager på turné, er Fabräk ramt af et voldsomt uheldigt timet uheld.

Torsdag holdt duoen releasefest for debutalbummet på Søpavillionen i København foran omkring 150 publikummer. Under næstsidste nummer hoppede Anton Dyrby ned fra et podie, mens han spillede guitar på titelsangen. Her landede han skævt og fik et alvorligt vrid i knæet, der nu betyder, at næste uges tour må indledes på krykker.

Det oplyser bandet i en pressemeddelelse.

’Tak for alle de søde beskeder fra jer, der var med til festen i går. Mit knæ gør fucking ondt og har fået en stålskinne og nogle krykker, men omvendt set så er jeg kommet i klub med Niels Brandt og Benjamin Hav,’ lyder det med et glimt i øjet fra Anton Dyrby med henvisning til de to musikere, der begge har turneret på krykker.

Fabräk, som starter turné 13. april, består af Anton Dyrby (til venstre) og Sixten Pozsonyi. Foto: The Bank

Høj på adrenalin spillede han sangen færdigt siddende ved siden af en syngende fan. Da duoens mest populære sang, ’Daarligt’, endnu ikke var spillet, hoppede han tilbage på scenen og spillede færdigt.

Han er da heller ikke helt utilfreds med stuntet, selvom det betyder, at han nu skal indlede debuttouren på krykker.

’Lægerne er stadig ved at finde ud af, om noget er brækket, men jeg har fået bekræftet, at jeg godt kan spille touren i næste uge. Det bliver unikt, og vi skal nok sørge for at energien kommer helt op,’ lover han.