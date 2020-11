Musikfestival lukker efter 33 år

Det er slut med festival på Tunø. Festivalen, der har 33 år på bagen, har besluttet ikke at arrangere flere festivaler på den lille ø fremover.

Det fortæller Birgitte Lienhøft Larsen, der er formand for Festivalforeningen Tunø, ifølge Århus Stiftstidende.

- Nu har generalforsamlingen sagt stop, blandt andet grundet svigtende publikum de senere år og dermed også et svigtende økonomisk grundlag, siger hun i en udtalelse.

Ifølge Birgitte Lienhøft Larsen er det coronakrisen, der har været det sidste søm i kisten. Årets festival har - ligesom øvrige festivaler i år - været aflyst på grund af de mange restriktioner under coronakrisen.

Og det er endnu uvist, om det er realistisk at gennemføre en festival på Tunø til næste år på grund af den usikre coronasituation, mener formanden.

Tak for mange gode år

Hun kalder det en smertelig men nødvendig beslutning at stoppe for Tunø Festival.

- Vi vil hermed sige alle vores kunstnere, samarbejdspartnere, sponsorer og ikke mindst Odder Kommune og naturligvis Tunø, en kæmpe tak for mange gode år, siger hun.

Tunø er en mindre dansk ø, der ligger ud for Odder i Jylland, inden man støder på Samsø.

Den første udgave af Tunø Festival blev afholdt i sommeren 1987, hvor den forløb over tre dage med primært jazz og folkemusik på programmet.

Siden har den musikalske stil dog ændret sig, og det var blandt andet meningen, at hiphop-gruppen Bogfinkevej og sangerinden Alberte Winding skulle have optrådt i sommer.