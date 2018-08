Myndighed slår alarm: Her er den største fare på Smukfest

Årets varmeste dag ser efter alt at dømme ud til at blive i dag, og det er ikke kun denne onsdag, at det bager i Danmark.

Temperaturerne har sommeren igennem været ekstraordinært høje - så høje, at myndighederne har nedlagt et decideret afbrændingsforbud på grund af den øgede risiko for, at nogen, uagtet eller ej, kommer til at futte den knastørre natur af.

På Smukfest, der slår portene op klokken 15 i eftermiddag, er brandfaren også større i år end tidligere.

Det fastslår Anders Jensen, der er beredskabsinspektør i Østjyllands Brandvæsen, og som arbejder i tæt dialog med festivalen både før og under.

- Det er helt klart. Der er tørke over hele landet, så selvfølgelig er der en ekstra brandfare her, siger han.

Tørre bøgeblade

Smukfest finder traditionen tro sted i æstetiske omgivelser i bøgeskoven i Skanderborg.

Selvom lige præcis bøgen ikke er nær så let antændelig som gran og løv, udgør skoven alligevel en fare i disse dage.

- Man kommer ikke til at se skovbrande ligesom i Sverige, men det, der er uheldigt nu, er, at tørken har gjort, at bladene visner, så de falder ned og på den måde udgør en fare.

Som de fleste husejere med en græsplæne formentlig allerede har bemærket, er den så godt som svitset af efter de mange solrige dage uden skyggen af en regndråbe i sigte.

Teltenes tynde teltdug mindsker ikke risikoen for brand, og festivalen beder sine gæster om at være særligt varsomme i år. Foto: Joachim Ladefoged

Det gælder også Smukfests græsbeklædte campingplads, der således er lettere antændelig end tidligere år.

- Jeg har været derovre for at kigge på den, og vi har slået plænen så lavt, som vi kan, og vi har fjernet alt overskydende græs, siger beredskabsinspektøren.

Anders Jensen største frygt er dog ikke brand på campingområdet eller i bøgeskoven.

- Jeg er mest bange for græsområder uden for festivalen, hvor folk går rundt. Hvad de laver derude, kan festivalen jo ikke styre, for det er private områder, siger han.

Låner brandbil

For at imødekomme den øgede risiko for brand har Smukfest indført en række tiltag.

Festivalen oplyser, at man først og fremmest opfordrer gæsterne til at tænke sig om, når de eksempelvis tænder og slukker en smøg.

Dertil har man installeret mere brandslukningsudstyr, indsat flere brandvagter og lånt en brandbil med tilhørende brandmænd af de lokale myndigheder.

Samtidig vil man dele tusindvis af lomme-askebægere ud, og så har man fjernet bål- og grillpladser på campingarealet.

Smukfest har dog ikke villet indføre et rygeforbud, som det er set ved den svenske festival Visfestival Holmöns.

Ikke desto mindre understreger Anders Jensen, at han på trods af tørken og den øgede brandfare er ganske rolig.

- Vi har en god og sund dialog med Smukfest, og den er jeg helt tryg ved. Smukfest arbejder med det forebyggende, siger han.