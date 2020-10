Myrdet har vild succes

HITLISTENYT: Pop Smokes debutalbum er et globalt fænomen, men det nåede han ikke at opleve

Død sælger. Stadig.

Pop Smokes popularitet er eksploderet, efter rapperen i februar blev skuddræbt i Los Angeles i en alder af blot 20.

Newyorkerens posthume debutalbum, 'Shoot for the Stars, Aim for the Moon', der udkom i juli, er blevet en af årets største kassesucceser.

Skiven ligger igen nummer et i Danmark, hvor den sammenlagt har regeret fem uger. Albummet er blevet streamet og købt nok til at opnå platinstatus.

'Shoot for the Stars, Aim for the Moon' har også toppet albumlisten i blandt andet USA, Storbritannien, Canada og Australien.

Pop Smoke er den femte rapper i historien, som opnår en førsteplads i USA efter sin død. De andre er The Notorious B.I.G., 2Pac, XXXTentacion og Juice Wrld.

Tegnefilm på vinyl

Der er to nyheder på top ti herhjemme. Soundtracket til den animerede klassiker 'Bennys badekar' er nummer fire, efter det blev genudgivet på vinyl.

Jacob Dinesens akustiske 'Let the Hard Times Come', der kun er udkommet fysisk, tager sjettepladsen.

Machine Gun Kellys 'Tickets to My Downfall' går direkte ind som nummer et i USA, mens Idles kopierer den bedrift med 'Ultra Mono' i Storbritannien.

24kGoldns 'Mood' er for fjerde uge i træk nummer et på den danske singlechart, hvor Gilli scorer endnu et hit - rapperens '3Style' debuterer på andenpladsen.

Medina scorer omvendt endnu en forbier - hendes nye single, 'In and Out of Love', misser top 40.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Næste uge forventes Queen + Adam Lamberts 'Live Around the World' at markere sig på de globale albumlister.