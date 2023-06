Mystik om aflysning: Nu forklarer Tinderbox

Tinderbox ventede næsten en måned med at meddele, at Black Eyed Peas måtte aflyse koncerten på festivalen

Tidligere på måneden kunne den fynske festival Tinderbox meddele, at Black Eyed Peas, som var et af de udenlandske hovednavne på årets festival, måtte aflyse koncerten i Tusindårsskoven.

'Logistiske årsager' lå ifølge festivalen bag aflysningen.

Men udmeldingen fra Tinderbox til både billetholdere og potentielle billetkøbere kom tilsyneladende lang tid efter, at afbuddet fra amerikanerne var havnet i festivalens indbakke.

Allerede 10. maj delte Black Eyed Peas nemlig deres tourplan på Facebook, og her fremgår Tinderbox ikke.

Og til Fyens Stiftstidende kan festivalen oplyse, at man har holdt informationen tilbage for offentligheden i et stykke tid.

Komplekst puslespil

Den sene udmelding handler dog ifølge Tinderbox ikke om, at man ikke har ønsket at informere festivalgæsterne om programmet.

Det forklarer booker for Down the Drain, som står bag både Tinderbox og NorthSide, Nikoline Skaarup, til avisen.

Sangeren Fergie forlod Black Eyed Peas i 2018 og er siden blevet afløst af J. Rey Soul. Foto: Joel Ryan/Ritzau Scanpix

- Det handler om, at vi var nødt til at respektere nogle aftaler med deres management. Samt at vi først kunne gå ud med nyheden om, at The Minds of 99 afløste Black Eyed Peas, efter The Minds of 99 havde spillet på Heartland, siger hun i interviewet og tilføjer:

- Der er mange interesserer på spil og derfor mange hensyn at tage. Den almindelige festivalgæst ved formodentlig ikke, hvor komplekst et arbejde det kan være, men det svarer til at få brikkerne fra flere forskellige puslespil til at passe sammen.

The Minds of 99 spillede også på Tinderbox i 2022. Foto: Per Lange

Ikke udsolgt

Ekstra Bladet forsøgte i forbindelse med aflysningen at få en kommentar fra Tinderbox for at få svar på, om det var hensyn til billetsalg, der lå til grund for den sene udmelding om aflysningen.

Fra den presseansvarlige lød det, at man ingen kommentarer havde til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har også siden forsøgt at få festivalen i tale, men man har ikke ønsket at stille op til interview grundet travlhed med forberedelser af Tinderbox.

Tinderbox afholdes fra torsdag til lørdag. Der er hverken udsolgt af partoutbilletter, endagsbilletter eller todagsbilletter.

Erstatningen for amerikanske Black Eyed Peas bliver danske The Minds of 99, som spiller på festivalen torsdag.