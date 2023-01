Nedskalerer: Derfor gør de det

The Minds of 99 spillede for 50.000 i Parken og toppede op med udsolgte arena-koncerter på deres Infinity Action-turne. Nu vender de retur til de mindre spillesteder

For de fleste ville det måske virke logisk at malke den succes, der har omkranset The Minds of 99, siden de i oktober 2021 lagde Parken ned med en udsolgt og euforisk genåbningskoncert.

Siden drog bandet på danmarksturné og spillede udsolgte arena-koncerter landet over, så man skulle tro, at kun stjernerne ville kunne stoppe dem.

Men nu vender de tilbage til de helt små spillesteder, når de i foråret drager på klubturné i både Norge, Sverige og Danmark. På dansk grund giver de således to koncerter på spillestedet Loppen for blot 2000 publikumer, og det er der en ganske særlig grund til.

- Når vi alligevel skulle på klubturne i Norge og Sverige, så havde vi også lyst til at spille Loppen. Vi er kommet meget på Loppen, og det var en oplevelse, vi gerne ville have, siger forsanger Niels Brandt og fortsætter:

- Jeg tror, det er for vores egen skyld faktisk. Vi savnede at spille på nogle små steder, og det kan vi deroppe (i Norge og Sverige, red), for der er vi ikke noget, siger Niels Brandt.

7. april 2022 indledte The Minds of 99 deres danmarksturné i Royal Arena i København. Foto: Per Lange

Store forventninger

The Minds of 99 spillede i 2022 for første gang koncerter i både Oslo og Stockholm, og forventningerne er efter den oplevelse store.

- Det er at starte forfra i et nyt land. De forstår ikke nødvendigvis teksterne, og de har måske intet forhåndskendskab til os, selvom der er solgt flere billetter end til de første koncerter deroppe, siger trommeslager Louis Clausen og fortsætter:

- Vi glæder os helt sindssygt til det, for det er jo en helt anden ting at stå med folk helt oppe i smasken. Nu er det jo ikke alt, man gør i jagten på en større eller vildere karriere. Vi elsker, når det bliver rowdy, og det gør det, når man står under et tag med plads til 200 mennesker.

- Vi elsker også det andet (større koncerter, red.), men vi vil ikke undvære det, vi skal ud og gøre nu, for det er lang tid siden, vi har spillet så små steder, siger trommeslager Louis Clausen. Foto: Per Lange

- Er det et forsøg fra jeres side på at gå 'back to basics', fordi I savner energien fra dengang, I kun spillede små koncerter?

- Jeg har det mere som om, at det er at kigge fremad. Det skal ikke lyde som et nostalgi-trip, for det er det ikke. Men det er en del af vores DNA, den der stemning. Det er sgu mere utroligt, at vi havnede i Parken. Hvis man ser på, hvor fucking smalt vores musik var på de første plader, så har vi ikke gjort noget for at jage det der, siger Louis Clausen og slår fast med et grin:

- Der er ikke nogen i Norge eller Sverige, der har bedt os om at komme. Det er lidt denne der viking-mentalitet - vi kommer, om de er klar eller ej.

Fredag udgav The Minds of 99 albummet 'Live fra Parken'. Læs anmeldelsen her. Læs om bandets tanker bag albummet her.

