Nedtur: Derfor har Mø underskud

Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen - bedre kendt som sangerinden Mø - kom ud af 2019 med et underskud.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab fra firmaet Violent Heart ApS.

Bruttofortjenesten ramte ellers 3.917.815 kroner, men efter løn, skat og nedskrivninger er der røde tal på bundlinjen.

Minus 510.015 kroner lyder underskuddet, der i årsrapporten bliver beskrevet som 'utilfredsstillende'. Her bliver der samtidig givet en forklaring på de negative tal.

Ledelsen - altså 32-årige Mø, som ejer 100 procent af selskabet - har skrevet, at det skyldes en nedskrivning af værdien af det amerikanske datterselskab Violent Heart LLC.

'Hvis ikke denne nedskrivning havde været nødvendig, ville firmaet have haft et netto-overskud på 1.087.000 kroner,' står der, men det fremgår ikke direkte, hvad årsagen til nedskrivningen er.

Af regnskabet fremgår det desuden, at Violent Heart i 2019 udbetalte lønninger for 525.099 kroner. I gennemsnit var der én fuldtidsansat i firmaet i løbet af året, men om alle pengene er gået til Mø selv vides ikke med sikkerhed.

Hvis hun selv har fået alle lønningerne, svarer det til en månedsløn på 43.752 kroner før skat. Derudover har Mø udbetalt et udbytte på 55.300 kroner efter regnskabsåret.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Fejl koster to millioner

Revisoren har fundet en række væsentlige fejl 2018-regnskabet, og det koster på egenkapitalen i det nye regnskab.

Ifølge revisoren har der været fejl i indtjeningen fra en række royalties, mens man også har indregnet indtægter, som hun også personligt er blevet beskattet af, og som derfor ikke skulle have været regnet med.

Da 2018-regnskabet i første omgang blev offentliggjort for et år siden, fremgik det, at bruttofortjenesten var 5.288.495 kroner, og overskuddet efter skat lød på 2.442.450 kroner. I det nye regnskab er begge tal dog rettet og lyder nu på henholdsvis 3.762.265 kroner og 1.279.964 kroner.

'Egenkapitalen er blevet påvirket negativt med 1.995.000 kroner,' lyder den endelige konklusion fra revisoren.

Den korrekte egenkapital lød ved udgangen af 2019 på 5.643.217 kroner.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Mø. Det har dog endnu ikke været muligt.