Nedtur: Julen er ik' så cool for MC Einar

Julen er hjerternes fest, og i en verden uden coronarestriktioner plejer de utallige julearrangementer også at være leveringsdygtige for lidt ekstra gysser til MC Einar.

Men sådan har det ikke været de sidste to år, da pandemien har ageret stopklods til alverdens julearrangementer, og det koster.

Det fortæller MC Einar, aka Einar Enemark, som dog ikke har mistet modet trods den tabte indkomst.

- Det er da helt fint, så er der ikke så mange penge til mig. Det kan også være hårdt at lave nogle gange. At være ude at lave et job klokken mange om aftenen, og det kan godt vække lidt stress.

- Det er tab af indkomst, men rent psykologisk er det meget rart. Det kan være hårdt nogle gange. Vi bliver alle en smule stresset, og så skal vi jo være der for kunden. Hvis vi har nogle private sorger, det er de jo ligeglade med, så skal vi jo optræde, siger MC Einar.

Gik glip af millioner

'Du må være rig, eftersom den altid spilles i radioen'.

Den konstatering har Einar Enemark mødt mange gange i sit liv, når emnet er faldet på hittet 'Jul det' Cool'.

Sandheden er dog en anden.

Faktisk tjener Einar Enemark, DJ Jan og Jesper Vildmand, som udgjorde gruppen MC Einar, ikke en krone på julehittet. Pengene går i stedet til arvingerne efter den amerikanske komponist Leroy Anderson, der skrev ’Sleigh Ride’, som ’Jul det’ Cool’ er bygget over.

Derfor må det ærgre bankkontoen, at 'Jul Det Cool' stadig får stor opmærksomhed.

i 2020 var det den tredje mest spillede danske julesang på samtlige radiostationer. Det viser data fra Koda, som Ekstra Bladet har fået fat i.

Fra 2006-2016 var det den mest spillede julesang på radiostationerne, og på streamingtjenesten Spotify har sangen også godt fat.

Her nærmer sangen sig 12 millioner afspilninger.

- Det havde vi sgu ikke tænkt over, og vi er altså gået glip af nogle millioner med det nummer der, siger Einar og tilføjer, at han og drengene i bagklogskabens ulidelig klare lys nok ville have skruet det anderledes sammen i dag.

Gruppen MC Einar anses som pionerer indenfor hiphopgenren herhjemme. Her ses Einar Enemark i interview med Ekstra Bladet i 2017. Foto: Anthon Unger

Han beklager sig ellers ikke meget, da sangen har været årsag til mange julejobs - bare ikke de sidste par år.

- Jeg går ikke og spekulerer på de penge, vi er gået glip af. Men jeg hører den jo, og jeg kan stadig godt lide nummeret.

'Mange trapper skal vaskes'

Det er svært at få Enemark til at fortælle, hvor meget der tjenes på en god julesæson.

- Nogle vil sige 'hold da kæft, han får mange penge', andre vil tænke, at det er ingenting.

- Det er ikke en formue, men man skulle godt nok vaske mange trapper for at lave den samme hyre, som jeg kan lave på et julegig, siger han.

Med udsigt til en svækket bankkonto må den erfarne hiphopper også indse, at et nyt arbejde må være en nødvendighed.

- Der skal jo være penge til mad, husleje og en tur til Louisiana i ny og næ, siger han.

