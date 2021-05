Nedtur: Lukas Graham i krise

HITLISTENYT: Popbandet med to medlemmer har udsendt endnu en ballade, som er endnu et flop

Tiden går, men det går knap så godt for Lukas Graham på hitlisten.

Næste år er det syv år siden, popbandet lagde musikverdenen ned med '7 Years'. Den bedrift får de sværere og sværere ved at gentage.

I udlandet har Lukas Graham ikke været i nærheden af et hit siden 'Love Someone' fra 2018, og herhjemme er interessen også stærkt aftagende.

Den nye single, 'Happy for You', dumper i dag ind på hitlistens 30. plads, og på baggrund af de seneste dages dårlige placeringer på Spotify er balladen i overhængende fare for at ryge ud af top 40 allerede i næste uge.

Udspil med de amerikanske rapstjerner G-Eazy og Wiz Khalifa formåede ikke at få Lukas Graham tilbage på den danske top ti i fjor, men frontmanden gik helt til tops som gæst på Brancos 'No Evil' tidligere på året.

Lukas Graham er reelt reduceret til en duo bestående af Lukas Forchhammer og trommeslager Mark 'Lovestick' Falgren. Sidstnævnte er dog ikke krediteret på de seneste mange udgivelser.

Slut for Justin Bieber

Rapperne Artigeardit og Kesi går direkte ind på førstepladsen af singlecharten med duetten 'Er her'. Det er første gang, Artigeardit er nummer et, mens Kesi har prøvet det flere gange.

Justin Biebers 'Justice' har indtaget albumchartens førsteplads i hele otte uafbrudte uger, men nu er det slut.

J. Coles nye album er rapstjernens sjette, og de har alle toppet Billboard 200 i USA. Foto: Universal

Den amerikanske rapper J. Cole er ny som nummer et med 'The Off-Season'. Justin Bieber må nøjes med andenpladsen.

'The Off-Season' er også in i USA, Canada og Holland, hvor albummet ligeledes tager førstepladsen.

Kira Skov står for ugens næsthøjeste entré for en nyhed herhjemme. Hendes duetplade, 'Spirit Tree', er nummer ti.

Malk de Koijns 'Sneglzilla' fra 2002 er tilbage som nummer syv efter at være genudgivet på vinyl.

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg, på hitlisten.dk

Næste uge forventes californiske Olivia Rodrigos roste debutalbum, 'Sour', at blande sig i toppen overalt i verden.