Nedtur: Solveig kikser totalt

Hvis man ikke vil være popstjerne, så er det fortsat en god idé at vinde 'X Factor'.

Solveig gik helt til tops i talentkonkurrencen tidligere på måneden, men hendes vindersang, 'Cranes in the Sky', klarer sig knap så godt ude i virkeligheden.

Singlen er nemlig slet ikke i top 40, og dermed fortsætter Solveig en tendens fra de senere år, hvor også vindersangene med Alma Agger, Kristian Kjærlund og Morten Nørgaard har misset listen.

Som en del af sin sejrspræmie udsendte sidste års vinder, Alma Agger, for nylig singlen 'Uundgåelig', der også floppede totalt.

'X Factor' fortsætter med sæson nummer 15 i 2022.

For fjerde uge i træk er Justin Bieber på førstepladsen af singlecharten med 'Peaches'.

Swift gentager succes

Det canadiske popidols 'Justice' er også stadig nummer et på albumlisten, hvor det nu har tilbragt en måned.

Lars Lilholt Bands 'Decameron' går fra 6. til andenpladsen efter albummets første hele uge i salg.

Ugens højest placerede nyhed er Taylor Swifts genindspilning af 'Fearless', som er nummer otte. Sangerinden tager førstepladsen i både USA, Storbritannien og Australien.

Christophers 'My Blood' er ude af top 40 efter kun to uger. Forgængeren 'Under the Surface' holdt 15 uger, og 'Told You So' fra 2014 var på listen i 60 uger.

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg, på hitlisten.dk

Næste uge forventes Magtens Korridorers nye 'Club Promise' at blande sig på albumcharten.