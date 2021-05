Kulturminister Joy Mogensen er raget uklar med festivalbossen Brian Nielsen, efter hun i sin seneste Facebook-opdatering slutter af med den positive kommentar 'Det bliver en god sommer' efterfulgt at et dannebrogsflag.

Joys kommentar faldt i forbindelse med en overværelse af premieren på Odenses Sommerrevy, som kulturministeren var meget begejstret for.

Knap så begejstret er den jyske festivalboss Brian Nielsen, der for andet år i træk på grund af corona-restriktioner må droppe at gennemføre sine to store sommerfestivaler NorthSide i Aarhus og Tinderbox i Odense.

Brian Nielsen deler ikke kulturministerens optimisme i forhold til den snarlige sommer. Foto: Per Lange

Taktløs minister

I et modsvar på Facebook skriver han blandt andet:

'For mig fremstår kommentaren taktløs og ude af trit med virkeligheden for det resortområde, som hun har ansvar for. Selvsamme minister har netop med eget parti som drivende kraft vedtaget restriktioner for større forsamlinger sommeren over, som er hårdere end det som eksperterne, branchen, SSI og Sundhedsstyrelsen har anbefalet for området. Nej, Joy - det bliver en lortesommer!'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kulturministeriet, der meddeler, at der forventes en kommentar fra Joy Mogensen om sagen senere på dagen.

Festivaler i skatteparadis

Trods de aflyste festivaler er der en god chance for, at Brian Nielsens festivaler ikke går nedenom og hjem.

Tinderbox og NorthSide søger nemlig samlet om 48 millioner kroner fra den danske stat, til trods for at de som fortalt i Ekstra Bladet ejes af selskaber med adresse i skatteparadiset Luxembourg.