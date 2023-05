Nervøs Tessa: Det var voldtægt

Fredag er Tessa klar med sit debutalbum. Her rapper hun blandt andet om to overgreb, hun har været udsat for

På fredag får Tessa hævn.

Det sker, når den 25-årige rapper med det borgerlige navn Theresa Ann Fallesen sender sit debutalbum på gaden.

Fans i ekstase: 'Endelig!!'

Det har fået titlen 'Tessa hævn', og der er flere, som den rapkæftede hitmager glæder sig til at få skovlen under.

Men der er også nerver på i forbindelse med debutpladen. Det fortæller Tessa i et interview med Soundvenue.

Især nummeret 'Engletårer' giver hende ekstra sommerfugle i maven.

To voldtægter

Nummeret handler om to voldtægtsoplevelser, som Tessa havde i sine teenageår. Først mange år senere forstod hun, at der rent faktisk var tale om overgreb.

Oplevelserne er ikke lette for Tessa at dele - men hun gør det, fordi det er vigtigt. Ikke blot for hende selv, men også for andre kvinder, der har været gennem det samme.

I interviewet fortæller Tessa, at hendes forældre endnu ikke har hørt den stærkt personlige sang, og det gør hende nervøs.

- Jeg er bange for at knuse min fars hjerte. Jeg vil bare gerne tage så meget hensyn til mine forældre som overhovedet muligt. De er jo min base. Men der florerer så mange syge dynamikker, der pålægger kvinder ansvaret for de overgreb, de bliver udsat for.

- Drak hun et shot for meget? Tog for udfordrende tøj på? Smilede for sødt? Og hvorfor sagde hun ikke bare fra? Jeg deler mine historier for at sætte fokus på de dynamikker, der gør, at kvinder ikke tør sige fra, siger hun til Soundvenue.

Tessa rejser denne somme land og rige rundt med sin nye plade og sine velkendte kæmpehits som 'Blæstegnen', 'Okay' og 'Ben'.

Allerede fredag går det løs, når Tessa tænder op under Jelling Festival.

