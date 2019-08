Ni danske medier boykotter Volbeat

Så længe Volbeat forsøger at styre pressen, anmelder hverken Ekstra Bladet, Devilution, Information, Politiken, Berlingske, Jyllands-Posten, Poplish, Blastbeat eller Gaffa bandets koncerter og udgivelser.

Når Volbeats syvende album udkommer 2. august har band, pladeselskab og management sammen lagt en klar strategi for, hvordan det skal lanceres med singleforløbere, profilinterviews og reklamekampagner. Men som det har været tilfældet med deres seneste to koncerter i Danmark, har Volbeat insisteret på, at Ekstra Bladet og Devilution skulle holdes uden for denne kampagne. Mens resten af medierne har fået tilsendt pladen til anmeldelse nogle uger før udgivelsen for at give anmelderne tid til at granske værket og sætte det ind i en kontekst, har de to medier, som Volbeat har set sig sure på, intet modtaget og ingen forklaring fået på hvorfor.

Med jævne mellemrum er der nogen – oftest fans, der er fortørnede over en negativ anmeldelse – der hævder, at musikanmeldelser er blevet irrelevante, når alle med et abonnement på en streamingtjeneste kan høre pladen i det øjeblik, den udkommer. Man må dog næsten formode, at Volbeat selv stadig tillægger anmeldelserne en vis vægt, når de boykotter de to danske medier, der tidligere har været kritiske over for bandet.

Det kan ikke tolkes som andet end et forsøg på at lægge hindringer i vejen for en fri og uafhængig presse. Selvfølgelig kan de medier, der ikke bliver akkrediterede til koncerterne, vælge at betale for en billet og sende en anmelder alligevel. Men det er ikke det, det handler om. På samme måde kan de medier, der ikke modtager pladen før udgivelsesdagen, sætte en anmelder til at holde sig klar på udgivelsesdagen, høre pladen, så snart den er frigivet, og fælde en lyndom over den.

Men det siger sig selv, at resultatet bliver derefter, når man ikke har haft tid til at gå i dybden med værket. Ligeledes siger det sig selv, at nyhedsværdien ved sådan en anmeldelse er til at overse, når de andre, favoriserede medier for længst har kunnet offentliggøre deres anmeldelse op til udgivelsen. For når et band af Volbeats størrelse – det bedst sælgende danske metalnavn nogensinde – udgiver en ny plade eller spiller koncert på hjemmebane, så er det en begivenhed, vi som medier og kulturredaktioner nødvendigvis må forholde os til. Hvad vi så end mener om Volbeat.

Derfor vil vi ikke være med til, at der bliver forsøgt at gøre forskel, som Volbeat gør. Det er vores kollegaer ikke tjent med, og det er vores læsere ikke tjent med. Derfor udvider vi nu den musketéred, vi indgik med de danske dagblade og toneangivende musikmedier i forbindelse med Volbeats koncert i Telia Parken i 2017, hvor Devilution og Ekstra Bladet også blev boykottet til også at gælde for Volbeats pladeudgivelser.

Hverken Ekstra Bladet, Devilution, Information, Politiken, Berlingske, Jyllands-Posten, Poplish, Blastbeat eller Gaffa vil anmelde Volbeats nye album 'Rewind, Replay, Rebound' eller kommende Volbeat-udgivelser.

Ikke før bandet eller dem, som er med til at lægge strategien for bandet – pladeselskabet Universal Music Denmark og management Q Prime – besinder sig.

Ja, de kunne for den sags skyld også bare tage mod et storebroderligt råd fra Lars Ulrich, som havde følgende at sige til Ekstra Bladet, inden han skulle gæsteoptræde med Volbeat til koncerten i Telia Parken for to år siden:

- I de 30 år, vi har kørt, har vi altid inviteret medierne, og hvad de så skriver om os, det blander vi os ikke i. Der er blevet skrevet ufatteligt meget om os. Både godt og positivt, men også lort og kritisk. Det er gået op og ned og sidelæns i pressen for os gennem alle årene, så det tager vi ikke super højtideligt. Vi prøver ikke at kontrollere det der med, hvem der kommer, og hvem der ikke må komme.

Af Jon Albjerg Ravnholt / Devilution på vegne af Devilution, Ekstra Bladet, Information, Politiken, Berlingske, Jyllands-Posten, Poplish, Blastbeat og Gaffa.