Niarn genopstår: - Jeg har styr på mit pis

Niarn lagde sig selv i graven tilbage i 2014 på grund af sit alkohol- og stofmisbrug. Nu genopstår han.

Det fortæller Niarn, med det borgerlige navn Niels Roos, i en live på sin Instagram-profil.

Til Ekstra Bladet fortæller den 41-årige rapper, at han har været ædru i otte år, og at ideen til genopstandelsen kommer fordi, at han har opdaget, at han har mange unge fans, som aldrig har haft muligheden for at opleve ham live.

Niarn lægger sig selv i graven

- Jeg glæder mig allermest til at give folk en fed oplevelse. Det her handler meget om, at jeg er rørt og beæret over, at der efter så mange år stadig er folk og unge helt ned til 12-13 års alderen, som lytter til min gamle musik. Nu synes jeg, at jeg har fået de ting på afstand, som jeg havde brug for at komme væk fra, så jeg er helt tryg ved at tage ud og spille koncert igen, fortæller aalborgenseren.

En ting er anderledes

Niarn skal spille koncert i Store Vega i starten af det nye år. Helt præcist finder koncerten sted 21. januar 2022, men der er trods alt en ting, som kommer til at være anderledes.

23. juni 2013 blev rapperen Niels 'Niarn' Roos indlagt på Hvidovre Hospital med betændelse i bugspytkirtlen. Hans årelange misbrug af stoffer og alkohol var ved at slå ham ihjel. Foto: Betül Bas

- Det bliver de gamle Niarn-ting med alt den gamle musik. Der bliver ikke noget historiefortælling. Det bliver straight up Niarn-koncert, som man kender det fra gamle dage. Med undtagelse af alkohol og stoffer. Det er det eneste, der ikke kommer til at være som i gamle dage, fortæller han.

Niels Roos har været ædru i otte år og lagde sit alter ego 'Niarn' i graven for syv år siden. Men nu er han klar til at finde den hårde Aalborg-dreng frem igen.

- Da jeg blev ædru, var det meget, meget vigtigt for mig at komme så langt væk fra alt, der havde med Niarn at gøre. Nu har jeg fået et meget mere afslappet forhold til alt det, jeg kæmpede med dengang.

Derfor bliver det også en helt anden oplevelse både for publikum men også for Niarn selv at stå på scenen igen.

Var altid påvirket

- Jeg var altid påvirket, når jeg stod på scenen, i større eller mindre omfang, men det er jo slut, så man kommer i hvert fald til at kunne opleve er en meget mere fokuseret Niarn til januar. Jeg kommer til at være meget mere i det. Jeg kommer til at nyde det meget mere, fordi jeg har styr på mit pis, fordi jeg ikke er helt fucked up mere.

Selvom det bliver annonceret 1. april, så forsikrer Niarn, at der altså ikke er tale om en aprilsnar.

- Jeg synes bare, at når koncerten alligevel skulle annonceret her omkring starten af april, så tænke jeg, at det kunne være lidt sjovt at fucke med folk. Jeg troede faktisk ikke, at så mange ville tro, at det var en aprilsnar, griner han.

Tidligere har Niarn fortalt, hvordan druk nær havde kostet ham livet og hvordan han gambler med sit liv, hvis han finder flasken frem igen. Det kan du læse mere om i denne artikel (+).