Niels Hausgaard: Dissing var en modig kunstner

Niels Hausgaard er ikke jazz-mand, men ham og Povl Dissing har alligevel delt mange aftner, når de har været ude at spille.

– Jeg hørte Povl første gang i slutningen af 60’erne i radioen. Han sang noget Laus Bengtson (Alrune Rod), og jeg tænkte: hvem synger dog sådan. Sangen og stemmen berørte mig virkelig, og inden sangen var slut, havde den fæstnet sig hos mig, fortæller nordjyden og tilføjer:

Povl Dissing døde mandag aften - 84 år gammel. Foto: Gregers Tycho/Polfoto

– Det var det, Povl kunne. Han kunne gå ind på en scene og sige det, som ord ikke kan – alene med sin stemme, sit væsen og sit nøgne udtryk. Hans betydning kan slet ikke overvurderes. Han trak os ud af Holger Fællessanger-æraen og ind i bluesen på Dissing-måden. Det var en hård nyser for nogen – i hvert fald for alle dem, der ikke opdagede, at det var blues. Nogle troede bare, at det var en sær måde at synge på.

Hausgaard kan ikke komme i tanke om andre, der har betydet så meget for ham selv.

– Povl og jeg sad ikke lårene af hinanden, men vi har været sammen 100-vis af gange, og jeg kunne blive helt opfyldt af beundring på den måde, han kunne gå ind foran publikum og være totalt forsvarsløs. Han var der bare og sang. Han poserede ikke.

Tønder Festivalen skulle i år have fejret Povl Dissing med en koncert, hvor deltagerne skulle fortolke en Dissing-sang. Nu bliver det i stedet en mindekoncert, og Niels Hausgaard er blandt deltagerne. Nordjyden ved endnu ikke, hvilken sang han vælger, men han lover, at det ikke bliver ’Den grimmeste mand i byen’.