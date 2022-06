Nøgenløb på kvindejagt

Roskilde Festivals traditionsrige nøgenløb løber af stablen i eftermiddag for første gang i tre år

Med mindre en masse friske kvinder vågner op her til formiddag og tænker: 'Nøgenløb i 26 graders støv og varme, det er da lige noget for mig!', så bliver Roskilde Festivals afklædte atletikevent en mandsdomineret affære.

I skrivende stund er alle pladser til de mandlige deltagere nemlig fordelt. Her stiller i alt 15 nøgne fuldblodshingste op.

På kvindesiden ser det lidt mere besværligt ud.

Nøgenløbet har igen i år problemer med at få fyldt kvindepladserne op. Det plejer dog på magisk vis at løse sig i sidste øjeblik.

Indtil videre er der nemlig kun fire kvinder, der har tilmeldt sig.

Det er dog et fremskridt fra de seneste dage, hvor det kvindelige deltagerantal har ligget på sølle to.

- Vi er forstrøstningsfulde. Vi har sendt folk ud for at rekruttere kvinder, siger Sebastian fra Camp Misinformation, der er talsperson for det stort anlagte event, der i omfanget af mediedækning vel kun overgås af Tour de France.

Briller og maske er tilladt. Det samme er sko. Tøj er naturligvis strengt forbudt. Foto: Jakob Boserup

Ekstra Bladet er naturligvis på pletten og sender live, når det går løs i varmen klokken 14.00

Indtil da kan du se MEGA-galleri fra de tidligere år her:

MEGA-galleri: Ti år med nøgenløbet