NorthSide-fiasko: Nyt vartegn ødelagt af blæst

'Med sin spejloverflade og 25 meter i diameter vil The Orb skyde op som et uundvigeligt vartegn for NorthSide, når festivalen tager den nye plads, Eskelunden, i brug den 2.–4. juni 2022.'

Sådan lød det i oktober i en storstilet pressemeddelelse omkring opførelsen af den gigantiske spejlkugle, som stjernearkitekten Bjarke Ingels' firma BIG har stået bag i samarbejde med Tuborg.

Men debuten for det nye NorthSide-vartegn ser i stedet ud til at blive noget af en fiasko. Den jyske vind har tilsyneladende været for meget for den, og derfor er en lynlås gået i stykker. Det skriver NorthSide på festivalen Facebook-side.

'På grund af den kraftige danske blæst i dag er en lynlås i dugen på The Orb bristet. Vi har af sikkerhedsmæssige årsager afskærmet området og vil i løbet af dagen tage The Orb og jernkonstruktionen ned,' skriver NorthSide.

The Orb, der ifølge BIG præcis er jordens størrelse divideret med 500.000. Den er monteret på en 32 meter høj mast midt på festivalpladsen. Foto: BIG

Det betyder med stor sandsynlighed, at det nye vartegn heller ikke bliver noget, folk kommer til at se i år.

'På grund af skaden forventer vi desværre ikke, at The Orb kan nå at blive repareret inden festivalen,' slutter opslaget.

Festivalen NorthSide starter torsdag 2. juni, efter coronavirussen satte en stopper for afholdelsen i både 2020 og 2021.