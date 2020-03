Nu bryder Wafande tavsheden: Derfor stopper jeg

Det kom som en stor overraskelse, da den danske reggae- og dancehallstjerne Wafande i sommer meddelte, at han ville indstille karrieren som soloartist.

I et opslag på Instagram fortalte den succesfulde musiker, som står bag hits som 'Gi' mig et smil' og 'Uartig', at han ville skifte spor og søge nye udfordringer.

Og dem har han fundet nu, afslører han.

Når Wafande efter planen udgiver sit allersidste soloalbum til sommer – hvorfra singlen 'Uden ID' udkommer fredag – vil han fremover sætte alle sejl ind på at skrive og producere musik til andre.

Han har skrevet kontrakt med danske GL Publishing og amerikanske Ultra International Publishing, som har ansat ham til at skrive sange.

- Det er en pisse fed start. De ligger en masse penge i, at jeg kan bruge tid i studiet, og det giver luft til, at jeg kan koncentrere mig om at skrive musik fremover, siger han.

Den danske reggaestjerne Wafande har skrevet kontrakt med danske GL Publishing og amerikanske Ultra International Publishing og satser nu alt på at skrive sange til andre artister. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Pt. har Wafande blandt andet skrevet singlen '4 YA' til den tyske dj-duo Hyperclap, som han stadig samarbejder med, og han arbejder desuden på et koreansk r'n'b-nummer.

- Det er stadig ret nyt for mig at skrive til andre, men jeg har en dejlig følelse af, at jeg er god til det. Men det er også nervepirrende. Det føles lidt som at starte forfra, og er det nu en god beslutning?

- Men jeg tror, at det er sundt for alle mennesker at være lidt på dybt vand en gang i mellem og prøve kræfter med noget nyt. Ellers udvikler man sig ikke, siger han.

Wafande brød for alvor igennem lydmuren, da han i 2011 udgav det glade nummer 'Gi' mig et smil', og succesen blev fulgt op af flere dansksprogede hits.

Derudover har Wafande i mange år været dommer i talentprogrammet 'Voice Junior', som senest blev vist på Kanal 5 i foråret 2019.

Da han i sommer meddelte, at han havde besluttet at stoppe sin solokarriere og skifte spor, bundede det i flere ting.

For to-tre år siden begyndte han for alvor at skrive musik til andre artister samt til film og tv-reklamer, og det tændte ham helt vildt.

Wafande brød for alvor igennem på den danske musikscene, da han i 2011 udgav kæmpehittet "Gi' mig et smil". Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Privat længtes Wafande samtidig efter at have mere tid med sin toårige datter, Melodie, frem for at sidde i en tourbus 150 dage om året.

- Jeg kan jo se, hvor hurtigt hun bliver stor, og jeg kan ikke få den her tid med hende igen. Min far var der ikke selv, da jeg var barn, og jeg har ikke lyst til, at det samme skal ske for min datter.

- Så tanken om at kunne sidde i mit lille hjemmestudie og potentielt skrive sange til hele verden og samtidig hente min datter klokken 14.30, tændte mig helt vildt, fortæller han.

Wafande har så småt været i gang med at skrive sange til andre artister i et par år nu sideløbende med sin egen karriere.

Han har blandt deltaget i såkaldte writer camps, hvor sangskrivere fra hele verden samles og laver musik sammen.

- Jeg føler hele tiden, at jeg bliver bedre til at skrive sange, fordi jeg møder så mange, som gør det på hver deres måde, så jeg lærer en masse her og der og vokser selv som kunstner og som menneske. Det er længe siden, jeg har følt mig så inspireret, siger han.

Men han kan også blive ramt af tvivl.

- Det sværeste er at vide, om det er en god beslutning. Jeg fik jo stablet noget stort på benene som soloartist og fik skabt den karriere, som jeg har drømt om hele mit liv, og nu siger jeg bare 'ses' til det hele. Er det dumt? Den tanke ligger selvfølgelig i baghovedet, siger han.

Samtidig er det et økonomisk sats.

- Vi musikere tjener jo hovedsageligt vores penge på at være på tour og spille koncerter, så det er både min største indtægt og den drøm, jeg har bygget op over rigtig mange år, som jeg siger farvel til. Så jeg er spændt og lidt nervøs. Men det tror jeg, er sundt at være en gang i mellem, siger han.

Og tvivlen holder ikke Wafande tilbage fra at drømme stort.

Hans ultimative mål for de kommende år er at skrive sange for verdensberømte artister som Rihanna, Kanye West eller Beyoncé – eller til en stor Hollywood-film eller en tv-serie på HBO eller Netflix.

- Det er helt klart der, det bliver sjovest, og jo flere af den slags ting, man laver, jo flere mennesker er der, som gerne vil arbejde med dig. Så det handler bare om at få bygget den pyramide op og til sidst – forhåbentlig – sidde på toppen, siger han.

På lang sigt drømmer Wafande også om at skabe sit eget firma, som hovedsageligt skal beskæftige sig med sangskrivning, men samtidig rumme et pladeselskab, hvor han kan hjælpe nye talenter med at komme ud med deres musik.

- Jeg har altid drømt om at have en fod inden for hos den næste generation og hjælpe dem med at komme frem.

- Jeg har begået mange fejl i min karriere, hvor jeg gerne ville have haft en slags storebror bag mig. Jeg brugte mange år af min musikkarriere på at være lidt for stolt. Jeg ville kun synge på engelsk og fransk. Der gik 12 år, før jeg lavede min første sang på dansk, og det var den, jeg blev signet på. Så det havde ikke skadet at skrive på dansk noget før.

- Derudover er der hele tour-aspektet med alkohol og stoffer. Man kan hurtigt lade sig rive med i den her branche, og hvis man ikke er mentalt forberedt på det, kan det gøre ondt. Jeg har hele tiden været omringet af gode mennesker, så jeg røg aldrig ned i hullet, men jeg stod da på kanten og kiggede ned et par gange.

- Så jeg gad godt være den der 'onkel Waf', der kan forklare de unge noget om livet, siger han og griner.

Wafande afviser dog ikke, at han en dag vender tilbage til rampelyset som soloartist. Men lige nu satser han alt på at skrive til andre.

- Jeg tror, at min tid er kommet til at være behind the scenes og skabe noget, der er større end mig selv, siger han.