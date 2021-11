Nu er det helt slut

Ifølge Stine Bramsen ser Alphabeat ud til at være et endegyldigt afsluttet kapitel

Så var de sammen, så var de ikke sammen, så var de sammen ... men hvad er de nu?

Det har længe været planlagt, at popbandet Alphabeat skulle holde pause på ubestemt tid, når vi nærmede os sensommeren 2021.

Gruppens fremtid har indtil nu været uvis.

Men nu kan de ikke trække den længere. Da Ekstra Bladet fanger Stine Bramsen på den røde løber til den danske prisfest Danish Music Awards 2021, fortæller hun, at bandet lige er lukket ned.

- Det er megafedt. Det har været smukt at afslutte Alphabeat på en rigtig fin måde sammen, siger Stine Bramsen.

Er det endegyldigt slut med Alphabeat?

- Det regner vi med, ja, siger Stine Bramsen.

Stine Bramsen er klar til at gå solo. Foto: Henning Hjorth

Der har tidligere været intern splid i gruppen, der har gjort, at de har måttet holde pauser. Men da Ekstra Bladet sidste år spurgte gruppen , om de endnu en gang var blevet uvenner, fik vi ikke et konkret svar.

'Da vi mødtes og begyndte at lave musik sammen igen, havde vi tre nøgleord: Fællesskab, venskab og vildskab. Hvis de tre ting ikke var til stede i alt, vi gjorde fra dag et, så kunne vi lige så godt lade være, for det skulle netop ikke ende som sidst. Vi mødtes først og fremmest om musikken, om vores fælles fortid - alt det vi opnåede sammen - og om nye mål og drømme. Og dem har vi levet fuldt ud de seneste par år!' skrev de to frontfigurer, Stine Bramsen og Anders SG.

Det er derfor fortsat uvist, hvorfor gruppen er blevet opløst. Men i videoen øverst i artiklen, fortæller Stine Bramsen, at hun igen er begyndt at lave solomusik.

DMA 2021 sendes søndag 21. november klokken 21:05 på TV 2.