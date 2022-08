Nu er han her: Verdensstjerne landet i Danmark

Onsdag fik den gamle lufthavn i Billund fornemt besøg.

Det skete, da verdensstjernen Justin Bieber flankeret af hele sit team landede i lufthavnen, hvor der - foruden Ekstra Bladets medarbejder - ventede flere biler og en bus på verdensstjernen, der havde medbragt et drop-stativ.

Bieber er angiveligt fløjet til Danmark fra Italien, hvor han søndag med bar mave, kasket og et par Calvin Klein-underhakkere, der stak op fra bukserne, indtog Lucca Summer Festival i netop Italien.

Justin Bieber er landet i Danmark. Foto: Anders Brohus

Aflyst, aflyst, aflyst, aflyst

Biebers optræden på Lucca Summer Festival var verdensstjernens første optræden, siden han blev ramt af Ramsay-Hunt Syndrome, der gjorde ham lam i den ene halvdel af ansigtet og skabte stor tvivl om, hvorvidt han overhovedet ville kunne optræde på Smukfest.

Stribevis af 'Sorry'-stjernens planlagte koncerter i USA blev nemlig aflyst. Dog har Smukfest hele tiden været optimistiske.

- Vi ser selvfølgelig frem til, at han (Bieber, red.) kommer. Så længe vi ikke har hørt noget om en aflysning, så har han jo ikke aflyst, fortæller Søren Eskildsen, der er talsmand for Smukfest, til Ekstra Bladet for cirka tre uger siden.

Og nu er han så landet på dansk jord. Klar til at give den gas på Bøgescenen til Smukfest.

Om det igen bliver med bar mave, kasket og et par Calvin Klein-underhakkere, der stikker op fra bukserne, må vi vente til klokken 23:35 med at se.

Smukfest er åben igen for første gang siden 2019 og 100 engagerede Bieber fans løb ind på pladsen for at få de bedste pladser til at se idolet - 10 timer før han spiller på den ikoniske Bøgescene

