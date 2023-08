Nu er hun færdig

Lucy Love er fortid.

Den danske rapper med det borgerlige navn Lucy Siame vil nemlig ikke lave musik under sit kendte kunstnernavn længere.

Det oplyser hun på Facebook.

'Jeg har besluttet at afslutte et stort kapitel i mit liv. I de sidste 15 + år har jeg været den kunstner/rapper/sanger, I alle kender som Lucy Love. Nu er jeg kommet til et sted i mit liv, hvor jeg vil lave andre ting, forskellige slags musik, kunst projekter og meget mere', skriver hun og fortsætter:

'Jeg vil ikke udgive mere musik under dette navn eller optræde. Det har ikke været nemt at indse, at jeg ikke længere har lysten til at synge/rappe med denne specifikke stemme. Jeg har levet og åndet dette projekt så længe, det har været hele min verden, men nu er det tid til nye eventyr', skriver hun videre.

Kunne ikke gøre det uden jer

Samtidig benytter 38-årige Lucy Siame lejligheden til at takke sine fans og trofaste støtter.

Annonce:

'På vegne af mig selv og Yo Akim vil vi gerne takke alle vores fantastiske støtter og fans gennem årene, alle, der nogensinde har lyttet, sunget med og danset til vores musik, været til vores koncerter, købt vores vinyler/merch, alt det utrolige peaple, vi har mødt på turné, i har alle givet os så meget kærlighed og energi til at fortsætte', skriver hun blandt andet.

Hun skriver videre, at hun altid vil have alle de fantastiske minder, som hendes virke som Lucy Love har bragt med sig, selvom det nu definitivt er forbi.

Rapperen er blandt andre kendt for sange som 'Poison', 'Who You Are' og 'Thunder'. I 2018 deltog hun i 'Vild med dans', hvor hun dansede sammen med Michael Olesen. Parret endte på en samlet fjerdeplads i programmet.