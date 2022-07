Nu er Povl Dissing begravet

’Mor jer godt, når jeg er borte. Jeg ønsker jer sange og kærlighed’, hedder det i Benny Andersens smukke tekst, som Povl Dissing udødeliggjorde med ’Svantes svanesang’ – og som hele hans begravelsesfølge istemte, da de lagde ham i graven.

'Bag mig er misbrugte dage. Foran mig noget jeg ikke ved'. Svantes viser gjorde Povl Dissing til folkeeje. Foto: Jonas Olufson

En blæsende og solrig dag på Lynæs Kirkegård blev den smukke og stemningsfyldte ramme om afskeden med den folkekære troubadour, Povl Dissing. Venner og familie fra nær og fjern fyldte den lille landsbykirke, hvor hustruen, Pia Jacobæus, støttet af sin familie læste et digt op, om den gang for 30 år siden, da hun mødte Povl Dissing på Bobi Bar i Klareboderne i København og forelskede sig i ham.

Hun fortalte om det første kys – om lange stearinlys og den dybfølte kærlighed, der har levet imellem parret lige siden. Og hen imod slutningen, hvor afskeden nærmede sig, sagde hun: Hvem der bare var en sommerfugl. I samme sekund var der virkelig en sommerfugl, der elegant fløj rundt i kirkerummet op mod kisten. Om det var kærligheden, som på den måde manifesterede sig, vides ikke, men rørende var det.

Pia Jacobæus havde det virkelig svært ved begravelsen. Til alt held havde hun sin storebror med som uvurderlig støtte. Foto: Jonas Olufson

Povl Dissing døde d. 18. juli 84 år gammel, og rigtigt mange af hans gamle venner var uanset deres egen skrøbelighed mødt frem for at tage afsked og vise den sidste respekt: Eva Madsen, Leif Sylvester, Peter Ingemann, Peter Abrahamsen, Ole Fich, Karsten Vogel, Billy Cross, Benny Holst, Arne Würgler, Lasse og Mathilde – bare for at nævne nogle.

Det var den gamle garde, og flere af dem havde det ikke nemt med afskeden til en livsven.

Povl Dissin ønskede en gammeldags begravelse, så han kunne ligge på kirkegården i Lynæs og kigge ud over fjorden og samtidig ville Pia Jacobæus få et sted at gå hen, når hun har brug for at tale med sin mand. Foto: Jonas Olufson

Præsten i Lynæs Kirke, Kristian Hein, gjorde sit til at mildne sorgen og lette stemningen. Han fortalte, at han igennem de seneste par år havde ført mange samtaler af filosofisk art med Povl Dissing, og at det netop var derfor, at troubadouren selv havde valgt, at der skulle synges en salme af Kingo ved hans begravelse.

– Kingo stod Povl nær, og det er derfor ikke tilfældigt, at salmen ’Sorrig og glæde de vandre til hobe’ er valgt, for dens ord taler ind i vores virkelighed.

Han tilføjede, at det handler om store følelser, og at dem var Dissing ikke selv bange for.

Den lille landsbykirke i Lynæs var stopfyldt til begravelsen. Foto: Jonas Olufson

Og så kom præsten ind på Povl Dissings fine humor.

– Ifølge Pia fortalte Povl gerne om sit første instrument. Det var en kornet, som han fik af skraldemanden, der havde fundet den på lossepladsen. Hermed var grunden lagt til en musikkarriere, hvor musikeren Theis Jensen, der lige som Povl var uddannet reklametegner, underviste ham i spil.

Rasmus Dissing med sin familie. Foto: Jonas Olufson

Præsten kunne også en anden skøn historie.

– I sine unge år blaffede Povl rundt i verden med en kollega, og de ernærede sig som gademusikanter. På et tidspunkt gjorde de holdt i en by i nogle dage, hvor de spillede i dagtimerne og sov på et par bænke om natten. En aften, da de skulle i ’seng’, havde byboerne savet bænkene over.

Jonas Dissing spillede 'Favel Sang', som tilhørerne fik gåsehud. Foto: Jonas Olufson

Hjerteskærende smukt ved begravelsen var også sønnernes afsked med faren.

Først spillede Jonas på guitar ’Farvel sang’, så gåsehuden voksede på tilhørerne: ’Jeg længes mod Slaraffenland, hvor vi rejste sammen’ – ’Din stemme er et ekko nu’ – ’Jeg ved ikke, hvor du nu skal hen, men jeg håber, at du kommer frem’ – ’Måske ses vi’.

Og senere satte Rasmus sig ved pianoet og spillede ’Svantes svanesang’ med en inderlighed, der ville have begejstret hans far. Sangen greb begravelsesgæsterne i en sådan grad, at de helt spontant brød ud i klapsalver i kirken. Det er ikke sædvanligt, men det var en af Povl Dissings signatursange, og som fruen, Pia Jacobæus, sagde: Den gamle cirkushest skal klappes ud.