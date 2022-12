Nu får de pengene tilbage

1100 fans var torsdag aften samlet på Kulturværftet i Helsingør til Nik & Jays jubilæumskoncert, da festen pludselig blev afbrudt.

En gulvplade forrest i salen havde rykket sig på grund af det hoppende publikum, og det resulterede i, at stedet skulle evakueres af sikkerhedsmæssige årsager.

Fire dage efter koncerten blev afbrudt, har publikum nu fået besked om, at de får refunderet billetprisen på 450 kroner.

På Kulturværftets hjemmeside skriver de, at alle, der havde billet til koncerten 15. december, får deres penge tilbage i løbet af to til fire hverdage.

To gange på tre dage

Også lørdag aften opstod der problemer til den sidste af Nik & Jays tre intimkoncerter på Kulturværftet.

Denne gang skulle stedet også evakueres på grund af en 'kritisk situation'.

- Jeg er til Nik & Jay-koncert, og her for lidt siden i pausen står jeg i baren, og så lyder det kort efter i højttaleren, at der er en 'kritisk situation' og at alle skal forlade bygningen, fortalte Ekstra Bladets mand på stedet.

Evakueringen lørdag skyldtes en brandalarm, men koncerten blev genoptaget.