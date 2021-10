Nu får han kniven af gigant

Videoplatformen YouTube har på sin tjeneste fjernet to kanaler tilhørende musikeren R. Kelly, der i slutningen af september blev kendt skyldig i alle anklager i en sag om menneskehandel.

Det oplyser selskabet til Reuters.

Med beslutningen lægger YouTube - som hører under Google og dermed Alphabet - afstand til sangeren.

- Vi kan bekræfte, at vi har nedlagt to kanaler med forbindelse til R. Kelly i overensstemmelse med vores retningslinjer om ophavsmænds ansvar, siger en talsperson for YouTube.

Anklagere har sagt, at R. Kelly i årtier udnyttede sin berømmelse og karisma til at rekruttere mindreårige ofre.

Han er dømt for ét tilfælde af afpresning og for otte gange at have transporteret personer over statsgrænser med prostitution for øje.

R. Kelly var i 1990'erne blandt de største navne i pop og R&B med hits som 'I Believe I Can Fly'. Men de seneste årtier er listen af sigtelser og beskyldninger vokset støt og kulminerede med dommen i september.

Spørgsmålet om, hvorvidt radiostationer fortsat bør spille hans musik, skaber dog fortsat debat.

Her ses en tegning af R. Kelly fra retten. Foto: Elizabeth Williams/AP/Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

DR vil stadig spille

I Danmark har DR til en række medier udtalt, at deres kanaler fortsat vil spille R. Kellys musik.

På den anden side står Bauer Media, som driver The Voice og andre stationer. Bauer besluttede i 2019 at stoppe med at spille hans musik efter offentliggørelsen af dokumentaren 'Surviving R. Kelly'.

R. Kellys musik forsvinder imidlertid ikke helt fra YouTube. Således vil videoer uploadet af andre brugere fortsat være tilgængelige.

Derudover vil man fortsat kunne høre hans musik på lydtjenesten YouTube Music.

Som reaktion på YouTubes udmeldinger skriver kampagnen MuteRKelly ('sluk for R. Kelly', red.) på Twitter:

- Venter på jer YouTube Music og også Spotify, Apple Music, Amazon Music og så videre.

R. Kelly har det borgerlige navn Robert Sylvester Kelly. Han er også tiltalt for besiddelse af børneporno i en endnu ikke afgjort sag.

Strafudmålingen i sagen om menneskehandel finder sted 4. maj næste år.