Nu forklarer han kontroversielt kæmpe-hit

Sangen 'Smugryger' er den ene af Andreas Odbjergs nye singler i 2023. Teksten havde han nemt ved at få ned på papiret. Men tankerne bag sangen gik han med i noget tid, før ideen kom til ham en aften, hvor han var ude at spise med nogle venner i Tivoli i København.

For på restauranten var der en baggård, som ikke rigtigt så ud til at være et sted, hvor man måtte ryge. Men hvis man spurgte pænt, kunne man blive vist derud. Og så stod folk lidt i smug og fik en cigaret.

- Lige pludselig skulle der bare en bestemt situation til for at finde ordet, og så kom resten af sig selv. Og det var det med at gøre noget i smug, jeg fik inspirationen fra, fortæller Andreas Odbjerg.

Situationen brugte han til at sætte ord på en tankestrøm, han havde haft i lang tid, og som han syntes, der manglede en sang om.

- Jeg er meget optaget af, at vi på en eller anden måde har skabt et samfund, hvor vi stræber efter et liv, hvor der er mere kvantitet frem for kvalitet - vi skal stoppe med at spise slik, stoppe med at spise kød, begynde at løbe og så videre. Og det er godt at gøre.

- Men jeg tror, mennesket nogle gange har brug for at vide, at der godt kan ligge en kæmpe lykke eller tilfredshedsfølelse i at gøre noget, der måske ikke giver dem flere dage på jorden, siger Andreas Odbjerg.

Sidste år åbnede Andreas Odbjerg Grøn, mens folk strømmede til for at se ham. I år får han længere tid på scenen. (Arkivfoto). Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Kontroversielt

Han skal blandt andet optræde med sangen 'Smugryger' på Grøn, som turnerer rundt i landet i juli. Og det er anden gang, at den prisvindende sangskriver skal stå på den scene. For sidste år åbnede han Grøn, og folk strømmede til for at se ham.

- Det var meget naturligt for mig at sige ja til at optræde på Grøn igen. For det var vildt sjovt, og den her gang skal jeg prøve at spille lidt senere, når solen er gået mere ned. Og så får jeg en hel time på scenen, siger han.

- Så jeg skal også spille nogle nye numre, for jeg er i gang med at lave en ny plade, så det bliver interessant at teste på Grøn-publikummet, hvad der fungerer, fortæller Andreas Odbjerg.

Popsangeren Andreas Odbjerg's nye single 'Smugryger' handler om at gøre ting i smug for at få en lykkefølelse. I 2023 har han også lavet singlen "Jeg ka' rigtig godt li' dig" med Ida Laurberg. (Arkivfoto). Foto: Mathias Eis/Ritzau Scanpix

Popsangeren ved godt, at sangen 'Smugryger' har en lidt kontroversiel tekst, som måske ikke helt passer til det samfund, vi lever i i dag.

- Det er ikke så politisk korrekt at lave en sang, der handler om at ryge, men for mig er rygning bare et eksempel. Det kunne lige så godt have handlet om at spise chokolade eller gøre alle mulige andre ting i smug, der på papiret er usundt, men som giver noget livsglæde, siger han.

- Man kan nærmest ikke åbne nogle medier uden at blive tilbudt en kur eller en personlig træner. Og meget af videnskaben er jo sandt nok biologisk, men det er jo bare ikke ensbetydende med, at man har et lykkeligt liv, lyder det fra Andreas Odbjerg.

Ud over singlen 'Smugryger' har Andreas Odbjerg også lavet nummeret 'Jeg ka' rigtig godt li' dig' med Ida Laurberg.

Grøn begunder den 20. juli i Tårnby og slutter den 30. juli i Valby. Det er Tuborg og Muskelsvindfonden, der står bag begivenheden, og i år kan de fejre 40 år sammen med gæsterne.