Nu gør de det igen

Er du vild med at headbange, kan det være, du skal lægge vejen forbi årets Grøn Koncert.

I en pressemeddelelse løfter arrangørerne, Tuborg og Muskelsvindfonden, nemlig nu sløret for, at rockbandet D-A-D for niende gang træder op på scenen på Grøn Koncert landet over.

Og med sange som 'Sleeping My Day Away' og 'Ridin With Sue' skal der nok komme gang i det danske sommerland, når Grøn Koncert løber af stabelen fra 21.-31. juli 2022.

2022 er da også et specielt år for Jesper Binzer og resten af D-A-D. Bandet kan nemlig fejre 40 år på den danske musikscene.

'D-A-D og Grøn har fulgtes ad i mange år, og vi glæder os meget til at være med igen. Grøn er en kæmpefest, som også gør en stor forskel for rigtig mange, og hvor der er plads til alle - det er noget af det mest særlige ved at spille på Grøn,' lyder det fra rockbandet selv i pressemeddelelsen.

Debutanten

Ud over det rutinerede rockband er også den dansk-walisiske sangerinde Drew Sycamore at finde på plakaten.

Hun debuterede som soloartist i 2018 og har siden da udgivet flere hits som '45 Fahrenheit Girl' og 'I Wanna Be Dancing'.

Drew Sycamore optrådte i efteråret til uddelingen af Danish Music Awards. Foto: Jonas Olufson

Det er første gang, at den unge sangerinde skal indtage scenen på Grøn.

'Min første oplevelse med Grøn var i 1997, hvor jeg så Aqua, og bagefter gav Lene autografer bag et hegn, og jeg stak hånden ud mod hende, og hun tog den. Min hjerne eksploderede. Nu får jeg lov til at stå på den samme scene, som Aqua-Lene gjorde dengang, og jeg er så overdrevet beæret. Full circle moment,' siger Drew Sycamore i pressemeddelelsen om sin kommende optræden på Grøn.

Ud over de to nye navne vil Grøn Koncert give gæsterne fornøjelsen af Tessa, Carpark North og Andreas Odbjerg, der allerede er blevet offentliggjort.

Grøn vil i løbet af de næste uger løfte sløret for resten af årets line-up.