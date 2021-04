Nu igen: Frygtelig fadæse

Velkommen til virkeligheden.

Fredag aften blev Solveig hyldet som vinder af årets 'X Factor', men det er hurtigt blevet hverdag for teenageren.

Sangerindens vindersang, 'Cranes in the Sky', som udkom under finaleshowet, klarer sig trods massiv medieomtale ganske skidt på Spotifys top 200, der opdateres dagligt.

Det blev blot til en placering som nummer 95, da lørdagens streams var optalt, og søndag faldt 'Cranes in the Sky' til nummer 127.

Dermed klarer Solveig sig umiddelbart endnu værre end de seneste to års vindere. Alma Aggers 'The Last Dance' tog 54. pladsen dagen efter finalen i fjor, og Kristian Kjærlund var i 2019 nummer 45 med sin vindersang, 'Lost & Profound'.

Nikoline helt væk

Grammy-vindende 'Cranes in the Sky' blev oprindelig udsendt af den amerikanske popstjerne Solange i 2016. Solveigs version er produceret af Adi Zukanovic, hvis kæreste, Oh Land, var mentor for den nybagte vinder af 'X Factor'.

Konkurrencens andenplads gik til Nikoline Steen Kristensen, som ligeledes udsendte sin finalesang, 'Alle tråde', fredag aften.

'Alle tråde' var nummer 196 hos Spotify i lørdags, og søndag faldt den ud af top 200. Sangen er skrevet af Nikolaj Nørlund og som 'Cranes in the Sky' produceret af Adi Zukanovic.

En del af Solveigs præmie er en pladekontrakt med Universal. For nylig udsendte Alma Agger sin præmie, 'Uundgåelig', der missede Spotifys top 200 og top 40 på den officielle singlechart.

TV 2 annoncerede fredag, at der kommer endnu en sæson af 'X Factor' næste år.