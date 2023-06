Nu igen: Grotesk kø på festival

Gæsterne står atter i kø på københavnske Syd for Solen, og arrangør beklager for anden gang i dag

Torsdag eftermiddag stod publikum i en flere hundrede meter lang kø for at komme ind på festivalen Syd for Solen.

Torsdag aften står de i massive køer inde på festivalpladsen i Søndermarken i København.

Ekstra Bladet har talt med flere gæster, der har ventet en time på mad og vand.

Stemningen er opgivende blandt de mange publikummer i madkøen, som slanger sig rundt på pladsen. Og bevæger sig i sneglefart.

Andet år i træk

Syd for Solen havde lignende problemer, da festivalen debuterede sidste år.

Arrangøren, Smash!Bang!Pow!, beklager i en skriftlig meddelelse til Ekstra Bladet:

'Madkøen på Syd for Solen er for lang, det skal vi slet ikke diskutere. Vi er klart blevet overvældet af at så mange af vores gæster i aften valgte at spise på stort set samme tid, fremfor at fordele spisningen over et større tidsrum, som vi har opfordret til, hvor vi kunne.

Vi har masser af god mad og serverer den i lyntempo, så hurtigt vi overhovedet kan. Men vi må konstatere, at vi har svært ved at følge med efterspørgslen og det er et positivt problem, som vi virkeligt beklager. Vi vil gøre det bedre næste gang. Det skal der ikke herske tvivl om.'

Festivalen ønsker ikke at oplyse, hvor mange billetter, der er solgt.

Umiddelbart ser det ud til, at der er omkring 10.000 mennesker samlet.

Køen af gæster gik fra Frederiksberg til Valby torsdag eftermiddag ved Søndermarken. Foto: Per Lange

Tidligere på dagen undskyldte festivalen den gigantiske kø ved indgangen:

'Som vi har kommunikeret gennem længere tid, er Syd for Solen stort set udsolgt torsdag, og det er derfor, at det kan tage tid at komme ind på pladsen. Det er kommet bag på os, at så mange valgte at komme fra start. Det er vores fejl, og det kan vi kun undskylde,' oplyste Smash!Bang!Pow! i en mail til Ekstra Bladet.

Torsdagens hovednavn, det amerikanske band Bon Iver, går efter planen på scenen klokken 21.30.

Syd for Solen fortsætter fredag og lørdag med blandt andre Aphex Twin, Iggy Pop og The War on Drugs.

Og forhåbentlig mindre køer.