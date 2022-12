Nu igen: Stor forvirring ved Nik & Jay-koncert

Der har lige været stor forvirring ved en Nik & Jay-koncert på Kulturværftet i Helsingør - den tredje af slagsen på tre dage.

Det fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

I torsdags herskede der også kaos, og her måtte man evakuere koncertsalen og siden aflyse koncerten som følge af en løs gulvplade, der gav efter for salens hoppende publikum.

Foto: Local Eyes

Nu er den så gal igen, for her til aften for kort tid siden fik man, ifølge Ekstra Bladets mand på stedet, en melding om, at situationen var kritisk.

- Jeg er til Nik og Jay-koncert, og her for lidt siden i pausen står jeg i baren, og så lyder det kort efter i højttaleren, at der er en 'kritisk situation' og at alle skal forlade bygningen.

- Publikum forlod salen og stod så enten udenfor eller i barområdet og vidste ingenting. Der hersker stor forvirring, og vi aner ikke, hvad der sker. Vi troede alle, at det var gulvet, den var gal med igen, men det virker det ikke til at være, sagde Ekstra Bladets mand på stedet i første omgang.

Sådan så det ud, da folk måtte komme tilbage i salen efter brandalarm og midlertidig 'evakuering'. Privatfoto

Han beretter siden, at publikum nu atter har fået lov til at gå ind i salen og at Nik og Jay netop er gået i gang igen.

Flere andre kilder fortæller til Ekstra Bladet, at der var tale om en brandalarm, og at udrykning kunne høres på vej til stedet. På video fra stedet ses da også adskillige udrykningskøretøjer.

Historien om brandalarmen bekræfter Nik fra scenen netop nu.

- Jeg er så glad for, at I alle er her. Der er kun et par dage siden, at vi testede gulvet. I dag testede vi brandalarmen, har han netop sagt til publikum, ifølge Ekstra Bladets tilstedeværende.

Ekstra Bladet har lørdag aften - forgæves - forsøgt at få en kommentar fra Kulturværftet.