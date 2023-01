Nu løfter han sløret

Fans af hitmageren Tobias Rahim kan godt glæde sig.

For den 34-årige popstjerne afslører nemlig på Instagram, at hans album bliver færdigt natten til fredag - altså klokken 00.00.

'Ved ik om verden er klar. Og om den nogensinde blir. Men i nat blir albummet fuldendt. ALIVE ALIVE ALIVE ude kl. 00', skriver Tobias Rahim i opslaget.

Tilbage i oktober udkom popstjernens seneste album 'Når sjælen kaster op', men massevis af fans kunne hurtigt bide mærke i, at et af numrene på albummet ikke kunne afspilles.

Nu er det sidste nummer altså klar i form af 'ALIVE ALIVE ALIVE', som kan høres til midnat.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tobias Rahim skabte kaos til både Roskilde Festival og Smukfest i sommer. Foto: Per Lange

Et vildt 2022

2022 viste sig at blive et særdeles blandet år for Tobias Rahim.

Annonce:

I september vandt hitmageren P3 Prisen, men han måtte melde afbud til prisuddelingen på grund af angst. I oktober var han så aktuel med 'Når sjælen kaster op', og måneden efter sprang popstjernen ud som forfatter, da han udgav en digtsamling.

Tobias Rahim havde også en travl sommer, hvor han blandt andet optrådte på Roskilde Festival og Smukfest. Til begge festivaler var der tale om et tætpakket publikum, hvor indgangen til Tobias Rahim-koncerten på Smukfest blev spærret.

Også på Roskilde Festival strømmede det med mennesker til hitmagerens koncert, hvilket efterlod et kæmpe publikums-kaos. Tobias Rahim havde på Roskilde fået den næststørste scene, men det var altså ikke nok til popstjernen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Deltagerne i 'Paradise' skriver under på kontrakter, der er så dårlige, at de bliver kaldt dybt kritisable af en ekspert. Hør, hvor meget de tjener, i ugens udgave af 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.