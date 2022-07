Nu sker det: Alt udsolgt

Efter to år med aflysninger er Grøn, som koncertturnéen bare kaldes, endnu en gang klar til at tage på tur rundt i sommerlandet.

Torsdag går det løs med en udsolgt koncert på Tiøren ved Amager Strandpark.

Muskelsvindfonden, der sammen med Tuborg arrangerer koncerterne, har glædet sig til at 'slå rusten af metallet'. Det siger indsamlingschef Theis Petersen.

- Efter at have ligget stille i to år glæder vi os til at stå på Grøn Koncert og slå rusten af metallet og give en masse mennesker nogle gode oplevelser med musik, fest og farver, siger han.

Det bliver popsangeren Andreas Odbjerg, der med numre som 'Stor mand' og 'I morgen er der også en dag' skal åbne festen på Amager.

- Vi glæder os bare til at se hans hitparade åbne Grøn Koncert. Jeg tror, det bliver magisk, og jeg tror, der kommer rigtigt mange gæster fra start, siger Theis Petersen.

Annonce:

Efter Odbjerg kan publikum se popduoen Phlake, rockbandet Carpark North og fem andre artister.

De skal med Grøn rundt i Danmark til de i alt otte koncerter.

- Jeg synes, vi har samlet det allerbedste musik, der findes i Danmark lige nu. Mine forventninger er tårnhøje, siger Theis Petersen.

I alt håber arrangørerne på at have mellem 160.000 og 170.000 gæster. Det er Theis Petersen godt tilfreds med.

- Billetsalget går rigtigt godt. Det er helt på niveau med 2018 og 2019, som var rigtigt gode år for os, siger han.

Den første koncert på Amager er udsolgt. Men der er stadig billetter til de resterende syv byer, tilføjer Theis Petersen.

Turnéen kommer blandt andet forbi Aarhus, Næstved og Kolding.

Grøn arrangeres af Muskelsvindfonden i samarbejde med Tuborg. Endagsfestivalen har til formål at samle ind til Muskelsvindfondens arbejde for at skabe bedre forhold for mennesker med muskelsvind.

Sådan har det været siden 1983.

Annonce:

De sidste to år har koncerterne dog været aflyst grundet coronarestriktioner.

Dem er der ingen af i år, men Theis Petersen vil alligevel opfordre folk til at tænke på håndhygiejnen og generelt passe på hinanden.