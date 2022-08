Nu skider han på røvhullerne

Raúl Malo fra The Mavericks insisterer på, at folk danser i stedet for at knevre til bandets koncerter

Raúl Malo plejer at smile bredt, når han synger.

Det gjorde frontmanden for The Mavericks dog ikke, da det genreblandende superband i 2015 spillede balladen 'Dream River' på Portalen i Greve:

- Shut the fuck up!, råbte Raúl Malo til en ævlende fulderik i salen.

Sangeren truede endda idioten med at banke lidt fornuft ind i ham, hvis han kom op på scenen. Det gjorde han ikke.

Raúl Malo klukker, så vommen gynger, da han bliver mindet om hændelsen.

Mere tålmodig

Den 57-årige crooner fra Miami sidder backstage på Tønder Festival i The Mavericks’ grønne tourbus, hvor klimaanlægget ikke er det eneste, der har gjort gruppens leder køligere.

- Jeg er blevet mere tålmodig siden dengang, erkender Raúl Malo.

Annonce:

The Mavericks er hovednavnet på Tønder, og de kan også opleves mandag i Amager Bio. Foto: Per Lange

Efter pandemien er det ekstra nødvendigt at være overbærende, siger veteranen, som mener, nedlukningen gjorde, at folk glemte, hvordan man opfører sig blandt andre mennesker:

- Selv hvis der er irriterende røvhuller blandt publikum, er jeg bare glad for at være ude at spille igen. Jeg synes nu også, folk er blevet gode til at dæmpe hinanden, når nogen knevrer. Så jeg blander mig kun, hvis der er en, der slår en anden, forklarer Raúl Malo.

Det er gudskelov ikke sket på turnéen endnu, oplyser han, men Tønder er godt nok også første stop på The Mavericks’ omfattende rundrejse i Europa.

Facebooks skyld

Da det storswingende orkester gav en forrygende koncert på festivalens hovedscene fredag aften, var der som altid adskillige, der ikke kunne holde kæft.

Med tiden mistede flere dog tydeligvis mælet over The Mavericks’ musikalske formåen, og den spontane danseglæde sagde mere end ord.

Hvorfor lytte til et af klodens mest medrivende livebands, når man kan høre på naboen? Foto: Per Lange

Annonce:

Raúl Malo giver også Facebook en del af skylden for det moderne menneskes trang til at blive set i stedet for at høre efter:

- Da jeg var knægt, var det helt anderledes. Folk var da ligeglade med, om vedkommende på sædet foran rejste sig op og begyndte at danse. Man lænede sig bare lidt til siden, så man kunne se, erindrer han hovedrystende.

Sent lørdag aften optræder sangeren solo på en af Tønder Festivals mindre scener, hvor der udenpå teltdugen står, at man skal 'respektere musikken' og at samtaler foretages 'udenfor teltet'.

Raúl Malo tager oplevelsen med et smil. Det siger han i hvert fald.