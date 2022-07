Ny dansk festival konkurs

'Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at Colorz Festival 2022 lukker ned pr. dags dato.'

Sådan indleder Colorz Festival fra Aalborg deres seneste pressemeddelelse, som formentlig også bliver en af de sidste. Festivalen, der aldrig nåede at blive afholdt en eneste gang, er nemlig gået konkurs.

Det fremgår af Statstidende og af selskabets egen pressemeddelelse.

Konkursbegæringen blev indsendt 27. juni, men pressemeddelelsen er først sendt ud i dag, fredag.

Efter planen skulle festivalen være afholdt 28.-30. juli i år, så det er altså blot end en måned før afholdelsen, at festivalen er begæret konkurs. De kalder den selv en 'Urban/Elektronisk'-festival, og der var flere store rapnavne blandt kunstnerne.

Årsagen er ifølge festivalens egen pressemeddelelse, at man ikke har solgt nok billetter. Det er på trods af store navne på plakaten som danskerne L.O.C, Artigeardit, Branco og Lord Siva, samt udenlandske navne som amerikanske The Sugarhill Gang.

'Vi har siden december 2020 skulle bruge 16 måneder, på at indhente hjælpepakker til artister booket i 2020, samt at genetablere den finansiering vi havde i hus før Corona.'

'Dette har betydet at festivalen først kunne gå i salg d. 19 april 2022. Vi har haft troen på at det stærke program kunne bære festivalen igennem år 1, men må desværre erkende at det i denne meget korte periode, ikke er lykkedes at sælge de nødvendige billetter,' lyder det i pressemeddelelsen.

Det oplyses samtidig, at alle med billet kan få den refunderet hos Ticketmaster. Billetterne kostede 495 kroner for såkaldte 'early birds', der bestilte tidligt, mens en partoutbillet efterfølgende kostede 595 kroner.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra stifteren af Colorz Festival, men det har endnu ikke været muligt.